撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-23 19:09

吸塵機、氣炸鍋、風扇、電腦，平日家中各種家電件件都要用電，牆身不夠插頭插？用拖板插上插便可！日日都用拖板的你，又知道一個拖板可以插多少件電器嗎？國外買的兩腳電器，要怎樣使用才較安全？《香港01》科技玩物記者訪問理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，解構究竟拖板迷思！

相信大部分人都認為，如果拖板有5個位置，代表一共可插5件電器。不過原來一次過插滿拖板，有機會導致拖板負荷過重，小則跳掣，嚴重則過熱著火。想插滿用盡拖板每一個位置，就要動動腦筋，考考大家的計算能力！

原來拖板沒壞可以用10年？用兩腳轉三腳轉接器，比自行改裝兩腳插頭更危險？鄭家偉教你點樣正確用拖板，解構5大拖板使用安全迷思！

👇👇專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

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同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯

4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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同場加映：潮濕｜天文台料下周濕度最高95% 專家教抽濕機一年無用勿即開機

踏入3月春天回南天，天氣又開始潮濕，天文台預計下周相對濕度最高達95%！唔想成日感覺濕笠笠？抽濕機又是時候重新拿出來用！不過要重開一年未用過的抽濕機有咩要注意？香港理工大學電機工程系教授鄭家偉，即教大家用抽濕機8大注意位！

👇👇一年無用抽濕機不要即刻開？專家教你8大注意點！👇👇

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同場加映：iPhone 12紫色4.23上市料掀炒風？先達Lo哥評5大Apple Event新品

【Apple發布會2021／Spring Loaded／ Apple Event】Apple今日（21日）凌晨發布上半年5大新產品，當中有首次搭載M1處理器的iMac、紫色iPhone 12及iPhone 12 mini等。Apple產品一向有價有市，《香港01》科技玩物頻道記者請教旺角先達廣場手機店負責人劉志剛（Lo哥），睇下邊款產品有機會炒得起？

👇👇👇【按圖放大看】先達Lo哥點睇Apple 5 件新產品有無得炒？👇👇👇

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