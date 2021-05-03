撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-03 15:53

據外媒Hits Double Daily爆料，蘋果正準備在未來幾周內推出一個全新的HiFi Apple Music服務。據稱，該服務將與傳聞中的第三代AirPods一同發佈。

根據該報道，新的服務將提供高保真的流媒體傳輸，並且在此之上維持與此前相同的收費，即每月9.99美元。而目前，Apple Music最激烈的競爭對手Spotify已經宣佈，將在2021年晚些時候將音質升級到Spotify HiFi，讓用户能夠傾聽到原汁原味的音樂。

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此外，報道中還稱「第三代AirPods」有望一同登場，它將會採用與AirPods Pro相似的設計語言，但缺少某些「Pro」的功能，例如主動降噪等。你可以將它看作縮小版的AirPods Pro，但除了耳塞形狀改變外，充電盒及內部結構會與前代基本相同。

如果預測的時間點正確，那麼全新的AirPods以及Apple Music HiFi極有可能在6月7日的蘋果全球開發者大會上登場，畢竟此前也有過在全球開發者大會上發佈新硬件的先例。以蘋果Apple Music的資源優勢，HiFi服務的競爭力絕不會小。

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