撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-17 07:23

挑選藍牙耳機時，除了音質和價格外和其它功能，一定還會考量到產品的外型設計，本篇推薦5款時尚高顏值藍牙耳機，包含了耳塞式、入耳式和耳罩式耳機，可以就個人的喜好和使用情境做選擇。 文：Bakery Kung, Allen Kuo, Freda Tseng（GQ Taiwan）

自從2016年 Apple 取消了 iPhone 上的 3.5mm 耳機接孔，並推出了第一代 AirPods，各家手機品牌近年來也漸漸跟上腳步，無線藍牙耳機的熱度和使用需求也越來越高，各大手機、耳機廠商爭相推出自家品牌的真無線藍牙耳機 True Wireless Stereo Headphones，2019 年 Apple 再度推出了帶有主動降噪功能的 AirPods Pro，又引領了一波主動降噪藍牙耳機的熱潮，除了提供給消費者各式各樣的選擇，想必同時也讓大家更加難以抉擇，挑選藍牙耳機的重點除了音質、舒適性、使用方便性等等功能層面外，造型也是很重要的一環，本篇就是要幫大家挑出不只可以滿足功能方面的需求，同時還可以帥一波的藍牙耳機。

為什麼叫「真」無線耳機True Wireless Stereo Headphones？

真無線藍牙耳機前面加了「真」的原因是為了區分早期的藍牙耳機是透過纜線連接左右耳，讓我們可以真正擺脫線的束縛。

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大家在挑選藍牙耳機時，除了音質和價格外，實用的功能、操作的方便性、連接的穩定性外，一定還會考量到產品的外型設計，希望這篇文章能夠幫助大家找到適合自己的時尚風格藍牙耳機。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：除了功能以外，顏值也很重要！2021 真無線藍牙耳機推薦指南】