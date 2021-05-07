撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-05-07 13:27

WhatsApp 在 5 月 15 日就正式啟用新版本的用戶條款，強制用戶同意分享資料給母公司 Facebook，不然就不能繼續使用 WhatsApp。 是次的條款更動早前已經攪起網絡熱議、甚至引發 WhatsApp 棄用潮，然而 Facebook 以及其旗下的軟件究竟會收集多少個人資料、這些資料又有多敏感？

Signal 落IG廣告 告訴你 Facebook「偷」了多少資料

究竟 Facebook、Instagram 以及 WhatsApp 到底可以得到多少個人資料作廣告用途？向來標榜用戶私隱為上的通訊軟件Signal，為了令更多人「轉會」，近日就找到一個非常直接的方法告訴用戶 － 直接開一個 Instagram 廣告帳戶、然後製作一系列以 Facebook 提供的個人資料「度身訂做」的廣告。

在 Signal 預定的廣告原案中加入了不同的資料代碼，廣告在推送至客戶時，就會從 Facebook 的資料庫中提取各式各樣的個人資料，再「填充」到不同的空格之內，形成一篇披露用戶個人資料的文章，其中除了名字、職業、婚姻狀況等資料，就連用戶的個人興趣，以及近日的消費紀錄，都以在廣告中找到👇👇👇

Signal 廣告被禁

在 Signal 投放的廣告送審之後，Facebook 方面不單未有讓廣告過審，更極速封禁 Signal 的相關廣告帳號，顯然認為 Signal 的廣告內容太露骨，然而最諷刺的是，Signal 廣告中的敏感內容都是靠 Facebook 收集回來的。

WhatsApp 更新用戶條款的期限將至，目前用戶的反應仍然趨向兩極，在不少人表示有意轉用 Signal 的同時，另外仍有一班用戶因種種原因打算留守 WhatsApp，但這就代表著上述的個人資料會被 Facebook 取用作廣告用途，不知用戶的最終選擇又會如何？

同場加映：點解咁多人轉用 Signal？4大理由話你知點解 Signal 比較安全👇👇

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