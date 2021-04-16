撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-16 17:33

Samsung Neo QLED TV 2021系列推出，6個值得升級的理由！當打機都要8K／4K 120Hz的年代，一部高效能、質素電視機愈來愈重要。今年Samsung搶先推出一系列高規格QLED TV，由幾千蚊至十多萬不等，究竟值得大家換機升級嗎？

Samsung今年推出最新Neo QLED TV系列，更首次採用最新Mini LED技術，無論影像及音響質素都比以往出色得多。而且更加入如高規格打機認證等不少新元素，《香港01》科技玩物記者分析6個值得用家升級換機的理由。

今年Samsung Neo QLED 8K TV的影像質素之高令人驚嘆。（黃寶瑩 攝）

另外，除了Neo QLED系列外，還有The Frame、The Sero及The Serif三款更Lifestyle的電視同步推出。另外，下文更為全系列Samsung QLED TV報價，由幾千蚊至十數萬都有得揀。

👇👇即睇Samsung Neo QLED TV 6個值得升級換機理由，以及全系列及不同尺寸售價一覽！另外還有三款Lifestyle的電視介紹👇👇

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同場加映：Samsung同時公布了多款Soundbar，同樣由二千多元至萬多元，豐儉由人！

👇👇5款Samsung Q系列Soundbar詳細規格/售價/特點👇👇

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同場加映：如果想知如何選購電視最好？即分享多個選購貼士，以及消委會的使用、清潔建議。

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