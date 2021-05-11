撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-05-11 16:03

今期最紅Mirror和Error，而Error更是憑著ViuTV新一輯節目「ERROR自肥企画」再度成為全城熱話。主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》更是惡搞「新世紀福音戰士EVA」做二次創作，有Switch《動物森友會》的神玩家更將MV三次創作，將主題曲搬入遊戲，完美還原每個場景，網民睇完都大讚「真心CLS」！

上星期首播的「ERROR自肥企画」成全城熱話，主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》改編自動漫「新世紀福音戰士」主題曲《殘酷天使的行動綱領》，由「ERROR自肥企画」導演Mike導主唱，麥可暉填詞。MV中Error四子Cosplay碇真嗣、綾波麗、碇司令，相似度十足。

（ViuTV《ERROR自肥企画》截圖）

工作內員T-Shirt都跟足

有《動物森友會》神人玩家索性在動森遊戲中重製MV，不但每個鏡頭都跟足，更在不少細緻位用心改良，好像每位幕後工作人員的T-Shirt都印有「ViuTV」，背後更有「CLS Crew工作人員」字樣，還原度100分！MV結束後更有阿Dee在「ERROR流忍者」被整蠱的彩蛋，網民都大讚三次創作「還原度高」、「笑到趴咗喺度」！

👇神玩家重製ERROR自肥企画MV動森版【點圖放大看】👇

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同場加映：ERROR Cos EVA福音戰士 魔改《殘酷天使》歌詞 193扮綾波爆笑！

ViuTV《ERROR自肥企画》惡搞《新世紀福音戰士EVA》這部日本動畫神作，導演Mike同ERROR成員 Cos 碇真嗣、綾波麗、碇司令，吳保錡仲有爆炸性演出！

20組似到癲ERROR vs EVA 對比圖😆😆

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同場加映：ERROR自肥企画玩航拍機 193上手即「炒機」 犯齊新手5大錯誤

ERROR 自肥企画航拍新手常犯錯誤｜ViuTV 新綜藝節見《ERROR 自肥企画》日前正式開播，此節目組向來以癲喪創意見稱，雖然娛樂味十足、斬獲不少觀眾好評，但當中的遊戲不乏危險性，近日播出的一集航拍機對決，更暗藏不少航拍新手常錯誤，值得我們引以為戒。

👇👇👇按圖放大看 ERROR 犯了邊5大航拍新手錯誤👇👇👇

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