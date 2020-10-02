VR熱潮不再？時間會證明一切　《Half-Life Alyx》揭示VR真正潛力

VR在前些年的時候可謂是大火特火，媒體紛紛用VR元年來紀念那個時代，但僅僅一兩年過去，VR的熱度就突然冷卻，資本也都流走。想起來那一年的ChinaJoy上，VR廠商的展位一個接一個，如今顯然只剩下少部分玩家了。

目前全球範圍內在VR領域仍在負重前行的廠商主要是這四家：Sony、HTC、Oculus和Valve，這不禁讓人發問，VR真的不行嗎？VR遊戲的未來真的一片黑暗嗎？我的答案是，請再給VR遊戲一點時間。

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VR遊戲一定是我們通向全新遊戲交互體驗的最快的捷徑，是未來游戲的一大方向，但為什麼如今的VR遊戲並不受人待見？其實是遊戲開發理念上並沒有真正遵從這一技術的特性。

現在我們看到大量VR遊戲的本質是，用更逼真的視角去玩電視遊戲，這當然是彆扭的。電視遊戲的運鏡方式、移動模式、交互邏輯以及遊戲類型，都是為了適應電視屏幕這個2D平面，以及手柄這種專門化的操控器設計的，將這套遊戲機制用在VR遊戲上當然會有問題。

那麼為什麼我要說VR遊戲是有希望的呢？因為Valve的《Half-Life: Alyx》（戰慄時空：艾莉克絲）橫空出世了，它讓我們看到了VR遊戲到底具有怎樣的魅力，就像Valve的《Half-Life: Alyx》曾經讓FPS這一遊戲類型真正立住了一樣。

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《Half-Life: Alyx》跳出了現有遊戲的設計邏輯，它的交互是真正讓VR有意義的交互。比如說開槍這件事，手柄的局限性讓射擊遊戲的交互基本上被束縛在「LT瞄準、RT設計、X鍵換彈」這套系統上，但《Half-Life: Alyx》完全不同，VR遊戲讓你需要以正確的握槍方式握住控制器，需要你眼瞄瞄準鏡，需要自己從背包拿出彈匣更換，甚至需要你自己拉栓上膛。你可能會手忙腳亂，但這才是真正的虛擬現實交互。

除了整套設計系統高度契合VR之外，整個遊戲設計也都在針對VR進行，包括節奏、運鏡和關卡設計，《Half-Life: Alyx》讓VR遊戲看到了未來一定是光明的。

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這不禁讓我們回想起在《超級瑪利歐64》（Super Mario 64）誕生前的那段時光裡，人們對待3D遊戲的態度，新的技術引發新的潮流，但2D遊戲的設計思路一職束縛著3D遊戲的真正發展。這中間有的廠商在用蹩腳的技術實現3S化遊戲的操控，有的廠商乾脆又退回去繼續做2D遊戲，直到任天堂（Nintendo）拿出了一台名為N64的遊戲主機和《超級瑪利歐64》和《塞爾達傳說：時之笛》這兩款遊戲，人們才真正意識到3D遊戲的魅力。

而我認為，《Half-Life: Alyx》至於VR，就類似於《超級瑪利歐64》至於3D遊戲，現在我們熟悉的一切3D遊戲都由此而起，雖然N64主機在市場上失敗了，成為了殉道者。可能Valve的VR設備也會落得這個結局，但《Half-Life: Alyx》卻成為了VR遊戲的火炬，照亮了前路。

請給VR遊戲再多一些時間，我們已經看到了未來，沒有理由讓它熄滅在晨光裡。

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