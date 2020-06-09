虛擬情人眾籌！用VR與自訂理想戀人約會　未來人類解決性慾方法？

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虛擬實境新創Hybri將在群募網站Kickstarter開始募資，強調旗下產品能以虛擬實境形式呈現虛擬人像，並能使虛擬人像換上真實臉譜，搭配標榜真實手勢互動體驗，強調可讓使用者訂製所需的虛擬人像，不論虛擬約會或虛擬服務都有更接近擬真的感受。

Hybri團隊強調，可完整客製化虛擬人像細節，透過預設人像模組進行調整，藉此打造理想臉譜、髮型、身形、聲音，甚至細微個性表現。首次開啟Hybri App時，系統會自動推薦合適虛擬人像，並會在使用者細調過程透過提問產生互動，使虛擬人像客製化結果能更符合個人需求。

▼▼▼Hybri強調旗下產品能以虛擬實境形式呈現虛擬人像▼▼▼

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▼▼▼按圖一覽Hybri吸引的5大功能▼▼▼

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Hybri同時提供的Photoscan相片掃描功能，可讓使用者自行添加特定對象照片，系統會透過人工智慧運算的方式，讓照片臉譜可以自然貼合在虛擬人像，搭配細膩客製化選項，讓使用者能打造理想中的虛擬人像。

此外，使用者不僅可以透過虛擬實境方式與虛擬人像互動，還能藉由手機、平板等裝置讓虛擬人像「置身」於室內，讓使用者能透過不同互動方式與虛擬人像進行交流互動，甚至可以透過虛擬人像呈現的52種預設性感姿態、動作愉悅自己，與虛擬人像進行「約會」。

Hybri團隊強調使用者所創見的虛擬人像也會有「自有思考模式」與感受，因此透過與使用者之間互動會有不同「情緒」產生，因此也有可能與自己創建的虛擬人像產生難以親近的情況。

Hybri也說，在Hybri中所創建虛擬人像確實可用於解決性慾需求，另一方面也能滿足使用者建立可互動的虛擬朋友，或再次與過世親友「見面」需求，若用於商業場景，則可成為博物館導覽員與參觀者互動等等。

▼▼▼相關圖輯：早前有台灣網民用Deepfake變身星爺達叔拍片笑韓國瑜▼▼▼

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】

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