鄭中基：香港歌手不會死！樂壇再成熱話　想時刻聽靚歌就要靠它…

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-28 17:00

早十年前，粵語流行曲風靡一時，不少紅極飲歌人人都識唱。但及至早幾年，香港樂壇被指變得沉寂，年輕人以前唱K的愛蒲熱點Neway卡拉OK集團旗下公司亦因疫情，加上唱Ｋ熱潮不再而被呈請清盤。但當樂壇神話似乎要告一段落之際，最近香港樂壇卻變得熱鬧起來，鄭中基在個人演唱會高呼「香港歌手不會死」，加上Mirror的爆紅，樂迷又開始重新回歸廣東話流行曲的懷抱。

早前鄭中基演唱會中邀請柳應廷獻聲。（陳順禎攝）

鄭中基早前在演唱會中指，希望樂迷繼續支持香港歌手：「你睇下姜濤咁後生就咁識講嘢，話畀機會我哋，香港歌手一定會成為亞洲第一，所以香港歌手一條心撐住香港樂壇，香港樂壇就唔會死。」並與樂壇已死大合唱團合唱《樂壇已死》，邀得吳林峰，柳應廷（Jer）獻聲，熒幕最後更寫起「香港歌手不會死」，博得全場歡呼。

MIRROR一連六場演唱會《MIRROR “ONE AND ALL” LIVE 2021》早前圓滿落幕。（資料圖片）

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