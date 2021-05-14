撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-05-14 17:27

全球最受歡迎的色情網站Pornhub每天約有1.3億人瀏覽。該網最近公佈2020年度數碼用戶報告，統計人員分析全球用戶瀏覽網站的數據，發現手機睇片的用戶有所增加，該網更加一次過公開Android、Apple、Windows與MacOS的用戶口味！想不到「Pokemon」、「女巨人」的成人影片竟然上榜！

（Pornhub網站截圖）

今次Pornhub發表的2020年度報告，綜合全球匿名用戶的瀏流量，報告中顯示了用戶觀看色情內容的方式以及變化，最主要有10個重點！

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Netflix的分類選單真的很多很專門，例如棟篤笑、連環殺人狂電影、獨立電影就連限制級的成人電影都有所屬分類。只要知道這些代碼，所有熱門、另類電影都可以快速找尋喔！不論手機或者電腦使用Netflix，其實只要輸入網址加代碼「http://www.netflix.com/browse/genre/（片種代碼）」就可輕鬆找出指定的片種！例如漫畫超級英雄電影（片種代碼：10118），即是輸入Netflix網址「http://www.netflix.com/browse/genre/10118」，便可瀏覽到漫畫超級英雄電的分類頁面。

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以下內容可能涉及裸露及性愛劇集，好孩子注意了👇👇👇

至於Netflix的情慾電影，都會有一些口交、自慰、裸露等的色情情節，不過並非單純的只有限制級的內容，都會探討性愛及兩性關係的慨念，內在含義深重。以下有6套情慾電影推介，少少鹹，多多趣！

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注意一點，Netflix 看過影片後會有紀錄，會影響Netflix的推薦系統，令某些類型影片在推薦列表之上。如果不想被人發現自己觀看過色情電影，最好還是事後刪除紀錄！

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同場加映：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫，可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼，本文將再展示40個另類劇種的代碼，方便大家搜尋更加專門的電影節目。

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