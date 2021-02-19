撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-19 07:00

潮玩世界的典範，日本公司MEDICOM TOY的BE@RBRICK系列，推出過成千上萬的款式玩具熊，在全球掀起旋風，一隻BE@RBRICK的價錢可以由一千港元到過萬港元不等，有的更是價值不菲，被抄到6位數天價！以下5位名人更曾經公開展示自己的瘋狂珍藏！到底MEDICOM TOY是如何打造它，當中有什麼的吸引力呢？

日本公司MEDICOM TOY旗下BE@RBRICK系列，於2001年8月正式推出，翌年熱潮就湧入香港，如今依然有不少港人追捧BE@RBRICK。以下5位名人珍藏的BE@RBRICK價值都絕不簡單，除了家中收藏CHANEL BE@RBRICK，更加推出自己設計的款式！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻即睇5位名人BE@RBRICK珍藏👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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點解抄到咁高價？

其實玩具要走上潮流界，本來就是一件不容易的事！初期BE@RBRICK只在日本、香港流行，直到中期發展到南韓、泰國和台灣，就開始被玩具迷搶購。BE@RBRICK大多數的公仔都是限定發售，除了稀有的別注版，有些更被限制於日本國內發售。所以想海外朋友想買心儀的款式，絕對不是一件易事！

BE@RBRICK尺碼表。（BE@RBRICK圖片）

因此香港官方代理的MEDICOM TOY，款式並不齊全，所以引起抄賣潮，讓買BE@RBRICK就變成一種另類投資，出現玩具炒價！

迪士尼、火影忍者都有聯乘

特別是BE@RBRICK的聯乘合作系列，每個合作對象都相當有名氣，曾推出電影、音樂、動漫、時裝領域的設計款式。例如《Batman》系列、《迪士尼》系列、《火影忍者NARUTO》系列等等都是被搶購的對象！雖然BE@RBRICK好有名氣，然而不少人都不明白為何BE@RBRICK是熊的形狀而每個款式圖案花紋不同，原來是有一個故事！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻為何BE@RBRICK是熊？👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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玩具走上潮流界，成為潮人的象徵，不過如果要盲目追捧，弄高炒價當投資，就並非健康的市場。收藏玩具應保持初心，源於喜歡BE@RBRICK的心情就最好了。

同場加映：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學

【Netflix秘技】農曆新年期間，不論是安坐家中亦或上門拜年，觀賞Netflix電影劇集，絕對是合家歡娛樂的好選擇。然而好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等。為了方便大家與親友「煲劇」，本文更推介5個Chrome插件及額外兩招Netflix神技！

👇🏻👇🏻👇🏻6個你不知的Netflix手機秘技【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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【神技一】同步煲劇

新冠肺炎疫情持續，即使留在家中，農曆新年都可以與遠方的親友同步「煲劇」！不論是手機或者電腦，都可以做到多機同步睇片，而且在同一畫面內進行語音或文字溝通。



手機觀看Netflix 平台的朋友，可以下載App 《Rave》只要10步完成設定，就可以與朋友一同睇片，除了Netflix 更加可以看到YouTube！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻10步完成設定 多部手機同步煲劇【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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如果使用Chrome 瀏覽器睇Netflix的朋友，就可以安裝插件《Teleparty》啦！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻Teleparty電腦同步睇片【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

【神技2】關閉自動預覽播放功能

每次用電腦進入Netflix網頁，都會看到一個接一個的節目和電影預覽。如果不想再看到這些節目預覽廣告，都可以關閉自動播放功能喔！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻5步關閉自動播放功能【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

【5大必裝Chrome插件】

其實Chrome 瀏覽器上有好多插件，只要安裝後，就可以調校畫面光暗和色彩，更可以根據評分找出高質電影，新增其他語言字幕等等功能，大大提升觀賞Netflix 影片的體驗！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻Netflix網頁版5大必裝Chrome插件【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

想知更多秘技？即睇：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學