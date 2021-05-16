撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-16 08:00

加密貨幣的價格不斷攀升，Bitcoin﹑以太坊後多種新的加密貨幣推出，現在要買一張 RTX 3080 的難度好比搶 MIRROR 演唱會飛。不想和礦工搶卡的話，部分玩家把目標轉向電競 Notebook 上。記者今次評測 Lenovo 剛推出的 Legion 7 AMD，不過比起高階硬件，最吸引的沒想到是 RGB 效果。

Lenovo Legion 7評測

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