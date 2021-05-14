撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-14 17:42

WhatsApp新私隱條款限期將至，如用戶在5月15日前不接受新條款，功能將會受限。新條款引發一輪「轉會潮」，用戶紛紛轉用其他社交平台。早前德國政府更發出命令，禁止Facebook在三個月內收集WhatsApp用戶的個人資料。香港方面又會怎樣應對？

WhatsApp新條款將會將用戶數據分享予母公司Facebook。（資料圖片）

WhatsApp新條款列明將會分享WhatsApp用戶數據予母公司Facebook，使Facebook能向用戶改善個人化廣告，或植入Facebook其他產品。共享的資料包括交易/付款資料、帳戶/位置資訊、Cookies等。

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消息一出大量用戶均反對新條款並要求暫緩新政策，Facebook 和WhatsApp官方也曾出 Post 解釋，指新政策只涉及部分商業用戶，強調用戶之間的通訊內容均會加密，Facebook和第三方都不會得到這些資料。

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不過用戶似乎不太受落，早前德國政府就發出命令，禁止Facebook在三個月內收集WhatsApp用戶的個人資料。德國漢堡數據保護和資訊自由專員卡斯珀表示，新條款實在太廣闊和不透明，禁令有助保障同意條款的德國用戶權利和自由，及阻止有人利用用家資訊干預大選。

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香港私隱專員公署回覆《香港01》科技玩物頻道時表示，對WhatsApp目前為止未有向不準備選擇同意新條款及政策的用戶提供其他可行方案，感到失望。至於，香港能否仿效外國禁止Facebook 收集 WhatsApp 用戶個人資料？公署未有正面回覆，僅稱會繼續留意事件的發展。

另外，WhatsApp新條款有否違法，公署表示沒有證據顯示有關安排涉及違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）的規定，而《私隱條例》亦無條文禁止資料使用者在獲得資料當事人同意的情況下收集其個人資料。不過公署提醒用戶，應定期查閱有關使用條款及私隱政策，以了解該通訊軟件如何處理其個人資料。

同場加映：WhatsApp新私隱條款5.15殺到 註銷帳號／備份／轉移資料懶人包

WhatsApp的私隱條款死線將於5月15日屆滿，如果用戶沒有確定私隱條款，就有機會不能再使用WhatsApp部份功能。不過如果不接受私隱條款的話，將會發生什麼情況？會否被刪除帳號﹑不接受條款仍能否收訊息等。

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通常加映：WhatsApp新私隱條款 或再掀移民潮 Signal／Telegram使用懶人包

Signal／Telegram（TG）懶人包｜WhatsApp 要求所有用戶接受新私隱條款的日子迫近（5月15日），雖然這個日子一再推遲，但終於都要面對，估計將會爆發第二波「轉會潮」。考慮到功能和私隱，不少用戶都推崇 Signal／Telegram，記者將整合 Signal 和 Telegram 的教學懶人包，以及分享一些實用的功能，等大家可以輕鬆轉Apps。

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👇👇Telegram使用教學 12招實用技巧👇👇

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同場加映：Signal爆FB、WhatsApp偷用戶個資賣廣告 用戶興趣、職業無一倖免

WhatsApp 在 5 月 15 日就正式啟用新版本的用戶條款，強制用戶同意分享資料給母公司 Facebook，不然就不能繼續使用 WhatsApp。 是次的條款更動早前已經攪起網絡熱議、甚至引發 WhatsApp 棄用潮，然而 Facebook 以及其旗下的軟件究竟會收集多少個人資料、這些資料又有多敏感？

在 Signal 預定的廣告原案中加入了不同的資料代碼，廣告在推送至客戶時，就會從 Facebook 的資料庫中提取各式各樣的個人資料，再「填充」到不同的空格之內，形成一篇披露用戶個人資料的文章，其中除了名字、職業、婚姻狀況等資料，就連用戶的個人興趣，以及近日的消費紀錄，都以在廣告中找到👇👇👇

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