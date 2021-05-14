撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-14 17:08

iPhone 13外媒調查11個希望加入新功能，摺屏、窄瀏海非最多用家想要，TouchID大熱登頂！早前美國sellcell網站問卷調查，有關新iPhone 13希望加入什麼新功能，當然最多人希望TouchID回歸，不過最令人估不到是，早年話題性十足如摺屏等新功能，卻比想像中少人想要。

美國專門二手手機買賣網站sellcell向3000名iPhone、iPad用家仍作出問卷調查，究竟果迷希望新iPhone 13將會加入什麼新功能，當中包括近年傳聞已久的摺屏或窄瀏海等，不過這些曾經充滿話題的功能竟未能登頂，究竟哪11個新功能最想加入新iPhone呢？

外媒票選iPhone 13最想有的新功能，不知又合不合大家心水？

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