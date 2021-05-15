撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-15 09:07

早前蘋果中國官網上線官方翻新產品成內地熱搜科技資訊實在離譜，因為蘋果售賣官翻機也不是一天兩天了，正常上新為什麼都能上個熱搜？不過話説回來，要説這蘋果官翻產品想必有些小夥伴還是不太瞭解，那麼今天小剛就和大家一起聊聊蘋果官翻機的那些事。

01 官翻機小科普

熟悉蘋果產品的小夥伴應該知道，蘋果產品其實也分為官翻機、官換機及正常售賣的零售機產品。所謂蘋果官翻機就是經過蘋果官方認證的二手翻新產品（香港區以iPad、MacBook等產品為主）；而官換機主要以iPhone為主，即用户所購買的零售機在質保期內出現非人為損壞可從蘋果售後處換得的機器；零售機就是我們日常在Apple Store、授權零售商、電商平台等合法渠道購入的機型。

需要知道的是，官翻機、官換機與正常售賣的零售機在外觀上幾乎沒有差別，用户要想區分這三種類型的產品最直接的途徑還是通過產品序列號進行區分。其中「M」開頭就是所謂的原封零售機；序列號以「N」開頭的則是官換機；大部分以「F」開頭作序列號的設備是官翻機。同時官翻機一般採用純白色的包裝盒，和零售版有着很明顯的區別。

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小剛在這裏強調一下，蘋果官翻機的回收渠道更為正規，因為它是讓一些庫存、存在瑕疵等「不太全新」的商品重新走了一遍官方流水線，這些產品按照與全新蘋果產品同樣嚴格的功能標準進行全面測試後才能拿出來售賣。相較於正常銷售的零售機，官翻產品仍然支持一年標準保修並且可以用上Apple Care等，與零售機一樣可以正常使用，在體驗上不會有區別。

説了那麼多共同之處，其實官翻機與零售機相比還是有一些需要消費者注意的地方。

02 官翻機選購、啓示

與正常的零售機相比，官翻機最大的優勢可能就是價格了。目前蘋果在售的官方翻新產品共包括Mac、iPad、iPod、Apple TV、清貨產品及配件六大類，蘋果官方稱官翻產品擁有「與全新產品售價相較多達 15% 優惠」。

雖説這些官翻產品相較於同款零售版有着較明顯的優惠，不過消費者仍然不買賬。而且在一些第三方平台的促銷活動中蘋果類產品的優惠幅度更大且可享受到的售後權益也與官網類似，更能吸引消費者購買。

因此，小夥伴們在選購官翻產品時需要提前考慮好：剛需產品（如iPad、Mac類產品）不如直接走官網渠道購入全新零售版本或者等待促銷，買個安心；對於一些具有輔助性意義的產品則可以考慮購入蘋果官方翻新版本。

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由此可見，蘋果官翻機某種意義上能夠帶來「雙贏」的局面：消費者能以相對較低的價格購入同樣可以提供相關服務和功能的產品，同時產品的質量等都有充分保證；對於企業而言，對從全新產品中挑出的不符合標準的「問題」產品進行官方翻新雖然讓利潤大打折扣，不過相比於直接銷毀還是好處多多的，從另一方面也避免了浪費。

從更長遠的意義上講，蘋果官翻產品的出現也讓消費者的消費行為出現一些變化：對於那些不追求使用最新款科技產品且對價格更敏感的用户而言，官翻產品無疑提供了一個能夠讓他們以相對更低價格從官方渠道購入「新機」的選擇。

對蘋果而言，對自家產品進行官方翻新能夠最大程度地保證翻新產品的質量，相較於那些並不專業（包括山寨）的途徑從某種意義上説也是對自己品牌聲譽的一種保護。若消費者從其他渠道購入了一台存在問題的翻新機，在使用過程中出現問題時勢必會將問題歸咎於蘋果，到時候受傷的還是品牌自己。

當然，目前市場上也有很多主攻二手手機的平台存在，其價格也往往更具優勢。至於是選擇官翻機還是走平台選擇普通二手設備，最終由消費者決定。

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03 小剛有話説

總而言之，蘋果官翻機相較於零售版本價格優勢較大，但與促銷相比官翻機的價格優勢就不復存在了，而且官翻產品在保修方面還存在一些隱性的「條條框框」。因而小夥伴們在購入官翻機時也要多加思索，選購真正符合自己需求的產品。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】