IE永別了！微軟宣佈2022年正式終止服務　瀏覽器之王市佔曾達9成

撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-05-21 13:30

陪伴過許多人的IE，終於要功成身退了。微軟宣佈即將在2022年6月正式終止支援IE，Internet Explorer 11應用程式將停止服務，為這個服務用戶超過25年的瀏覽器劃下句點，並由Microsoft Edge接下它的重責大任。

儘管對許多一般用戶來說，IE只是用來下載Chrome或其餘瀏覽器的瀏覽器，但即使Chrome問世這麼多年，仍有不少較為老舊的網頁、服務必須依靠IE來啟動。

但本週微軟在一篇文章中指出，現在這項功能已經能被Microsoft Edge內建的Internet Explorer模式取代，用戶可以透過Microsoft Edge造訪那些僅支援IE的服務，因此正式宣佈自2022年6月15日開始，Internet Explorer 11將終止使用，並且不再支援某些版本的Windows 10。

微軟Microsoft Edge計畫經理尚恩．林德賽（Sean Lyndersay）表示，「我們宣佈Windows 10上IE的未來就在Microsoft Edge當中。」不過微軟也註明，提供企業的IE付費服務不會受到這次聲明的影響，只有消費者版本的IE會終止服務。

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IE一度市佔率達9成、引發壟斷訴訟

目前大多用戶熟知的IE，主要起源於1995年，作為Windows 95作業系統配套功能提供，其後幾年內快速更新版本，添加了VRML、Cookie、SSL安全協定等多種功能。

後續微軟更將IE 3.0整合進Windows作業系統當中，導致競爭對手Navigator Web開發商提起壟斷指控，進而引發美國20州聯合參與控訴的微軟訴訟案，這起事件也成為美國史上經典的壟斷訴訟案例。雖然微軟一度在過程中敗訴，被要求拆紛瀏覽器業務，但最終在上訴過程中逆轉判決。

儘管法官確實認為微軟有壟斷疑慮，但由於IE涉及層面過於廣大，最終仍沒有要求微軟必須剝離瀏覽器業務，或者禁止微軟在作業系統捆綁服務。這使得IE瀏覽器的市佔率在21世紀初期一度達到90%以上，市場佔有率遠勝於現在的Chrome。

直到Firefox及Chrome等瀏覽器相繼問世後，IE的市佔率才開始下滑，不過在2013年推出最後一代Internet Explorer 11時，市佔率仍有約3成上下。2016年Microsoft Edge問世後，才正式取代IE在微軟的地位，如今IE市佔率更已不到2%。

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為終止IE服務準備已久，微軟去年率先宣佈Microsoft 365終止支援IE

事實上，微軟為終止IE服務已經準備了好一段時間。例如去年8月，微軟已經宣佈Microsoft 365服務將陸續終止支援IE。Microsoft Teams網頁版在去年11月結束支援IE，Office 365、One Drive及Outlook等服務則預計在今年8月17日終止支援IE。

根據《The Verge》報導，且從Microsoft Edge問世以來，微軟便將IE改稱為「相容性解決方案」，而不再稱其為瀏覽器，並鼓勵企業轉換至Microsoft Edge，停止使用這過於老舊的服務。

微軟指出，他們決定終止支援IE有幾個因素。Microsoft Edge有更棒的相容性，不僅可以頂替IE開啟老舊網站、服務的必要性，同時也能提供用戶更順暢當代上網服務，消除用戶必須使用不同瀏覽器的麻煩、提昇高生產力。去年微軟更推出利用Chromium核心開發的Microsoft Edge服務。

且IE的漏洞多早已不是新聞。微軟聲稱Microsoft Edge有著非凡的安全性，藉由與Microsoft 365安全功能的結合，在Windows 10上甚至比Chrome還要來得更安全。

微軟也提醒企業盡快做好準備，將基於IE的老舊服務遷往Microsoft Edge，強調至少在2029年以前，Microsoft Edge都會提供IE相容模式。

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