Internet Explorer錯誤畫面變啤牌　成枱404 IE死機惡夢完美重現

一款以微軟IE常見錯誤彈窗為主題的啤牌 「Error Playing Cards」一經推出立刻在日本爆紅,有種致敬青春的意味令人緬懷。

日本遊戲開發商MONYA針對Windows XP時代使用Internet Explorer時最常見的錯誤信息,推出了啤牌 「Error Playing Cards」。

此款撲克牌的牌面使用了 「The page not Found」、「The payment is required to view the data」、「The required resource could not be found」、「The request is too large」,以及標明 「Error 401」到413等五十四個經典錯誤信息,同時搭配啤牌的四個花色。「Joker」則刻意挑選了藍底白字的經典藍屏畫面。

該撲克牌以幽默的方式保存着微軟那些崩潰死機的回憶,看到它們您是否回憶起當初用XP系統時常見的情況呢?Error Playing Cards撲克在廠商官網售價2500日元,感興趣的朋友可以買來緬懷一下青春。

相關圖輯:Internet Explorer 25年來威水史與麻煩事回顧👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】