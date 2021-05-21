Uber失物榜2021　港人一年遺400部iPhone　十大失物銀包只排第二

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Uber越來越普及，「大頭蝦」個案也相應增多。Uber 5月21日公布香港失物認領指數，一年就有超過 400 部 iPhone 遺留在 Uber 車內。除手機﹑銀包，Uber 也公布了十大最令人意想不到的失物，竟然連超私人的用品都可以遺留？

👇👇Uber 香港 2021 年失物排行榜 Top10👇👇

+7
+7
+7

👇👇最常被遺留的電子產品品牌 Top5 & 最令人意想不到的失物 Top 10👇👇

+17
+17
+17

香港人最常跌 Apple 產品

正如開首所講，一年已有超過 400 部 iPhone 留在 Uber 内，同時 Uber 也發現 AirPods 在一年內的遺失數字增加超過 130%，到時是使用 Apple 產品的乘客較「大頭蝦」，還是因為太多人使用 Apple 產品呢？

Uber App 找回遺失物品

萬一乘客真的在 Uber 遺失物品的話，其實可以在 Uber App 中點擊「你的行程」>「遺失物品」>「聯絡司機夥伴查詢失物」，司機如幫忙找回物品，可以協定時間和地點領取。如遺失的是手機，也可以透過電腦或其他電話登入你的 Uber 帳戶，再輸入朋友或家人電話作聯絡方法。

同場加映：日本神人用Excel畫超靚浮世繪　勁到攞國際大獎　附18幅驚豔作品

Excel除了可以計數，還可以有甚麼用途？80歲的日本伯伯堀內辰男花將Excel變成繪畫工具，鑽研21年，成功畫出一幅又一幅極細膩的浮世繪畫作，最後更畫到衝出世界，奪得國際大獎，堪稱Excel界米高安哲羅（Michelangelo）。

👇🏻👇🏻神人堀內辰男用Excel畫嘅作品。作品中可看到大量自然風景的元素，例如富士山、櫻花、雪景、瀑布等。👇🏻👇🏻

+16
+16
+16

想知他是用Excel內的哪個工具畫？即睇：日本神人用Excel畫超靚浮世繪　勁到攞國際大獎　附18幅驚豔作品

IE永別了！微軟宣佈2022年正式終止服務　瀏覽器之王市佔曾達9成
小米POCO M3 Pro　$1500有找齊6大中階賣點　5G手機價有望創新低
Android用家快刪！5款App洩私隱會中毒　錄屏、Fax、CALL車全出事
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。