Uber失物榜2021　港人一年遺400部iPhone　十大失物銀包只排第二

撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-21 18:01

Uber越來越普及，「大頭蝦」個案也相應增多。Uber 5月21日公布香港失物認領指數，一年就有超過 400 部 iPhone 遺留在 Uber 車內。除手機﹑銀包，Uber 也公布了十大最令人意想不到的失物，竟然連超私人的用品都可以遺留？

👇👇Uber 香港 2021 年失物排行榜 Top10👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇最常被遺留的電子產品品牌 Top5 & 最令人意想不到的失物 Top 10👇👇

+ 17 + 17 + 17

香港人最常跌 Apple 產品

正如開首所講，一年已有超過 400 部 iPhone 留在 Uber 内，同時 Uber 也發現 AirPods 在一年內的遺失數字增加超過 130%，到時是使用 Apple 產品的乘客較「大頭蝦」，還是因為太多人使用 Apple 產品呢？

Uber App 找回遺失物品

萬一乘客真的在 Uber 遺失物品的話，其實可以在 Uber App 中點擊「你的行程」>「遺失物品」>「聯絡司機夥伴查詢失物」，司機如幫忙找回物品，可以協定時間和地點領取。如遺失的是手機，也可以透過電腦或其他電話登入你的 Uber 帳戶，再輸入朋友或家人電話作聯絡方法。

同場加映：日本神人用Excel畫超靚浮世繪 勁到攞國際大獎 附18幅驚豔作品

Excel除了可以計數，還可以有甚麼用途？80歲的日本伯伯堀內辰男花將Excel變成繪畫工具，鑽研21年，成功畫出一幅又一幅極細膩的浮世繪畫作，最後更畫到衝出世界，奪得國際大獎，堪稱Excel界米高安哲羅（Michelangelo）。

👇🏻👇🏻神人堀內辰男用Excel畫嘅作品。作品中可看到大量自然風景的元素，例如富士山、櫻花、雪景、瀑布等。👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

想知他是用Excel內的哪個工具畫？即睇：日本神人用Excel畫超靚浮世繪 勁到攞國際大獎 附18幅驚豔作品