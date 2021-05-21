撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-21 16:47

Android用家快刪！APP／網絡安全／銀行帳戶／木馬程式／手機惡意病毒｜最近外國安全資訊研究公司公布多款熱門Android App竟然內藏漏洞，個人資料、密碼等都很易被黑客盜取。加上不少App下載量高達1000萬以上，估計影響多達1億個Android手機用家，用家必須留意。

👇👇即睇Check Point Research最新Android安全報告，看看哪些App有問題！👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：早前不少資訊安全公司公布不少Android apps內含惡意程式外，還有不少App被中國國家點名違規收集個人資料等！各位Android用家同樣要留意了。

👇👇資安網揭8款Android APP含惡意程式，隨時亂碌信用卡👇👇

+ 8 + 8 + 8

👇👇即睇33款有問題的內地App！【點圖放大】👇👇

+ 32 + 32 + 32

瀏覽全文：百度/騰訊全被國家點名 違規收集個人資料 即Check 33款問題APP

Android用家留意！Google Play上出現11款惡意APP內藏木馬病毒，更有惡意程式假冒Clubhouse、Netflix等知名APP誘用戶下載，一不小心下載使用後隨時被不法分子偷取貴重資料！如果你曾下載以下APP，就要馬上卸載！

👇👇11款Google Play藏木馬APP，Android用家快刪！👇👇

+ 19 + 19 + 19

瀏覽全文：Android用家快刪！11款木馬APP 扮Clubhouse/Netflix清空你銀行

同場加映：近日有外國網絡安全網站揭發Google Play商店中有應用程式內含木馬病毒，一旦下載使用，黑客便有機會偷取甚至入侵用戶的銀行帳戶！

👇👇Android 10款APP會盜取銀行帳戶【點圖放大】👇👇

+ 9 + 9 + 9

瀏覽全文：Android用戶快刪！保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

同場加映：Android用家快刪！這千萬下載App更新後有木馬病毒 上網狂彈廣告

同場加映：千萬下載大熱QR Code App更新後植入了木馬病毒！一不小心隨時被人盜用資料就麻煩。最近竟有千萬熱門下載的QR Code App，在更新後竟然植入木馬病毒程式！

👇👇即睇究竟哪一款QR Code App中招？中招後又會如何？👇👇

+ 3 + 3 + 3

瀏覽全文：Android用家快刪！這千萬下載App更新後有木馬病毒 上網狂彈廣告