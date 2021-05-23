Bitcoin被批評不環保Tesla拒收　以太幣將大減能源成本99.95％

撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-05-23 09:00

加密貨幣發展至今最為人所詬病的問題，就是礦工們消耗了太多電力用以運算，虛擬幣甚至因此被喻為「能源殺手」，而以太坊未來即將做出的重大改革，預計將會從根本解決這項最大缺點。

加密挖礦為什麼會如此消耗電力？主要原因即出在虛擬幣的「共識機制」。現在的比特幣與以太幣，都選擇了工作量證明（Proof-of-Work，PoW），當成礦工們必須共同遵守的規則，透過消耗電力與能源方式，藉此反映出個別礦工到底在區塊鏈上做了多少事，藉此計算報酬。

根據資料，當前比特幣每筆交易必須付出的能源成本，達到了驚人的 1,135,000 Wh，至於 PoW 狀態下的以太幣，則僅有其 1/15，也就是大約 84,000 wh。只不過，這樣的數字仍相當於一個中型國家的總電力消耗，無論 BTC 或 ETH 都持續遭外界抨擊「不夠環保」。

在不久之前，以太坊宣布將在未來升級至 2.0，區塊鏈將把礦工們的共識機制，逐步從 PoW 過渡到 PoS，也就是所謂的持有量證明，藉此降低不必要的能源消耗。

在 ETH 2.0 的 Beacon 鏈啟動數個月後，以太坊基金會提出了一個值得參考的數字，為外界對比 PoW 與 PoS 之間，能源利用上的巨大差別。

以太坊基金會指出，PoS 下的以太幣每筆交易必須付出的能源成本，僅有區區 35 wh，效率比起現有 PoW ETH 高出 2000 倍，相較於比特幣更是高上 7000 倍，全網能源總消耗減少了至少 99.95％；至於 35 Wh 大約等於一般人看電視 20 分鐘，必須使用的電力總量。

雖然以太坊目前仍在使用 PoW，但這種情況預計將很快改變。ETH 1.0 與 ETH 2.0 的合併，據推測最晚會在 2022 年初正式啟動，屆時 ETH 將不會再是個耗電的加密貨幣，以太坊基金會也打算實踐更多措施，繼續降低能源消耗以達成規模經濟。

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