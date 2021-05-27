撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-27 16:35

5月份已經感受到酷熱天氣，市民在家中都一定要開冷氣。不過冷氣機太大風吹到正又容易病，於是有港媽忽發奇想，於淘寶購入冷氣機擋風板，解決風向問題，不過由於導致樓上的地板全濕，引起網民熱議。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強接受《香港01》科技玩物頻道訪問，並講解用擋風板遮冷氣機，原來會引發兩大問題！

有網民在網上分享於淘寶購入擋風板，阻止凍風直接吹頭。（淘寶開心share@FB）

近日在Facebook群組「淘寶開心share」中，有網民表示因為長期被冷氣吹正頭部，因此決定於淘寶購入擋風板，阻擋冷氣機風直接吹向頭部。不過有不少網民留言指，擋風板將凍風吹向天花板，有機會會導致樓上地板出冷凝水，批事主自私。

許錫強提醒，用冷氣機擋風板要小心留意安裝方向，除了會連累樓上地板出水，也會令家中牆身出水發霉。

👇👇專家教冷氣機擋風板點用先正確👇👇

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同場加映：天氣酷熱｜消委會14款兩匹冷氣評比 這款變頻式夠凍夠靜總評滿分

天文台公布，截至5 月 19 日前已錄得 7 日「熱夜」（全日最低溫度在 28°C 或以上），破近140年來紀錄，可見今年的炎夏來得相當早，不少人可能未到 5 月就已經要開冷氣才能入睡。消委會曾測試 14 款兩匹窗口式或變頻式冷氣機，比較製冷量﹑能源效率﹑寧靜程度等，結果發現 14 款兩匹冷氣的慳電程度分別頗大，其中兩款的能源效率最高。

👇👇消委會14款兩匹冷氣測試👇👇

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同場加映：天氣悶熱｜消委會評比15款3/4匹窗口式冷氣機 附分體式冷氣評測

未入盛夏，不少人已經開始開冷氣。市面上冷氣機花多眼亂，有窗口式、分體式、變頻式，又有不同匹數選擇，哪個最好？消委會今次測試15款3/4匹定頻窗口式冷氣機，從製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等方面評測。如果你正要選購冷氣機用於房間或空間較細的地方，3/4匹就最適合使用。

👇👇消委會評比15款3/4匹窗口冷氣機👇👇

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