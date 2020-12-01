Microsoft Office的Excel有多種函數公式而且功能種類繁多，方便文職打工仔處理整合日常的文書工作。可是試算表複雜起來，確實又令人頭昏腦脹！本文將針對初階者，以分享Excel的基本入門級的函數公式及功能，既常見，又實用！

Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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對於初階者，以下10個Excel常用的函數公式，只要簡單學識，就可以提高日常的工作效率。👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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學習Excel的階段，建議跟著步驟，一步步的做一次，慢慢學習掌握。這些技能最重要熟能生巧，熟練基本，以提升工作效率。

同場加映：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

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以上只是部分Windows 10視窗整齊快捷鍵！想知道更多？請觀看完整全文：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦