撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-27 09:00

提到相機，Sony 應該是不少攝影愛好者、攝影師的心頭好，在不少消費者心中都佔據著舉足輕重的地位。而在手機領域，Sony 最響亮的名頭可能還要源於出色的影像傳感器技術，無論是高端旗艦還是平價親民機，總少不了「IMX系列傳感器」的身影。相比之下，大眾對Sony 手機的認知度就要相對低一些。

和總是在嘗試積極迎合消費者市場的手機品牌不同，Sony 手機可以說是真正特立獨行的存在。這麼多年來，也始終堅持著「我行我素」的行事風格，在手機同質化現像日益嚴重的當下，這種堅持反倒讓其成為了一股清流。

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近日，Sony Xperia 1 III正式發布，作為Sony 最新推出的一款旗艦，Xperia 1 III在高度融合上一代外觀特性的同時，硬件規格也得到了顯著提升，帶來了諸如6.5吋4K 120Hz刷新率的OLED HDR顯示屏，驍龍（Snapdragon）888移動芯片、潛望式可變長焦鏡頭等等十分亮眼的配置。與此同時，該機還得到了Sony 在影像、屏幕、音頻乃至工業設計等方面的技術支持，從而為大家帶來了不同一般旗艦的使用體驗。至於哪裡不同，一起來看看就知道了。

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標新立異的設計，十足的「Sony」味

和大多有着千篇一律設計的手機不同，在外觀上，Sony Xperia 1 III有着鮮明而獨立的設計風格。當然，這種設計風格並不是刻意為了追求「另類」，而是源於Sony 一貫的設計傳承和美學理念，所以如果你是Sony 的老粉，看到Sony Xperia 1 III的第一眼一定會感到莫名的熟悉。

首先，在正面設計上，Sony Xperia 1 III就與當下主流全面屏產品有著明顯的區別，它的屏幕既不是劉海也不是挖孔，而是採用了傳統額頭+下巴的設計方案，典型的直屏設計，同時還配有上下雙揚聲器，揚聲器的開孔也是向外的，到處都寫著「獨特」二字。

背面和上一代很接近，但影像模組中的方形開孔表明Sony Xperia 1 III是全球首款在「潛望式可變長焦鏡頭」中搭載了「雙PD」傳感器的智能手機。機殼部分則採用了磨砂玻璃材質，手指觸摸細膩順滑，而且不易沾染指紋。 「SONY」的品牌Logo使用亮面玻璃效果處理，十分突出，為機身背部增添了一些辨識度。中框部分為金屬材質，輪廓十分方正，不過邊緣處做了弧形過渡，加上21:9的修長機身比例和187g的重量、8.2mm的厚度，單手拿握時非常舒適。

機身右側集中了所有按鍵，足足有四個，第一次見到的人可能會好奇為什麼會有這麼多？如大家所見，從上到下依次是音量鍵、指紋/電源一體按鍵、語音助手以及相機快門按鍵，用途十分多樣。

其中，相機實體鍵依舊是兩段式按鍵，在相機模式下，半按是對焦，全按是快門，和相機上的快門如出一轍。日常使用時，長按可直接呼出相機，也很方便。機身左側是標誌性的快拆卡槽，具有microSD存儲擴展功能，同時它也支持SIM卡熱插拔，插卡或拔卡都不需要重啟手機。

機身底部是Type-C充電口和麥克風口，機身頂部則保留了3.5mm耳機插孔，兼容有線耳機，這在當下旗艦產品中可不多見了。

配色方面，Sony Xperia 1 III有黑、灰、紫三種顏色可供選擇，配色優雅時尚，精緻而內斂。另外，Sony Xperia 1 III還支持IP65/68防塵防水設計，顯示屏則採用了康寧大猩猩玻璃 VICTUS™，在跌落和劃傷保護性能方面進一步加強，手機整體耐用性非常優秀。

從設計來看，Sony Xperia 1 III依舊維持了Sony 一貫的獨特設計和精緻做工。在當下手機還都深陷同質化泥潭的時候，Sony Xperia 1 III則有著別樣的魅力，在迎合用戶審美的同時，還保留了具有標誌性的設計語言，無論是對於Sony 粉而言還是新用戶來說，這樣的設計無疑是很具有吸引力的。

4K顯示大師色彩，專業音質表現不俗

雖然與主流屏幕設計大相徑庭，但Sony Xperia 1 III的屏幕依舊是當下最豪華的一塊手機屏幕。Sony Xperia 1 III採用的是一塊21:9 4K HDR OLED屏幕，還首次加入了120Hz刷新率，這也是現時全球唯一一款支持4K/120Hz的旗艦手機。

同時，它還具備240Hz觸控採樣率、支持10bit色深（8抖10），局部峰值亮度1300nit。毫無疑問，這塊6.5吋的4K HDR OLED 120Hz顯示屏在素質上絕對是頂級的存在，與其說是手機屏幕，不如說是Sony 將電視塞進了手機裡。

就體驗而言，21：9帶魚屏無疑非常適合用來觀影，相比於16：9的屏幕，可以承載更多的顯示內容，並且圖像的上下兩側不會出現黑邊，讓畫面能夠填滿整個屏幕，而且因為沒有劉海、水滴的視線遮擋，觀影沉浸感也更強。

除了視頻以外，現在很多遊戲也逐步開始增加對21:9比例屏幕的適配，我們這裡體驗了一把《使命召喚手游》，進入遊戲後可以看到，畫面填滿了整個屏幕，界面沒有變形，屏幕左右兩側的畫面也沒有黑邊，遊戲視野也比16:9屏幕的手機更寬廣，這意味著我們可以看到更多的畫面，在競技遊戲中將會先人一步發現敵人，帶來了更多優勢。

4K就無需多言了，4K分辨率有著更為清晰細膩的顯示效果，讓你在瀏覽圖片和觀看視頻時可以看到更多的細節，廣色域和原彩顯示也會令顯示的內容更加真實。目前除了Sony 外，當下主流高端旗艦在分辨率上也不過才2K標準，4K未來很長一段時間都將成為Sony 旗艦的專屬標籤。

我們用Sony Xperia1 III在B站播放21：9的高清4K視頻，播放效果清晰流暢，畫質也十分出色，觀影體驗更沉浸。

除了更高分辨率外，高刷新率屏幕也已成為Android旗艦手機的主流標配。Sony Xperia 1 III同樣支持120Hz刷新率，得益於高刷屏的加持，平時用Sony Xperia 1 III來看Facebook、瀏覽網頁或者操作導航菜單時，畫面確實會更為平滑和流暢。另外，在遊戲方面，Xperia 1 III還支持240Hz抖動模糊降低技術，能夠讓屏幕以每秒240次的速度刷新畫面，可顯著降低拖影和畫面延遲，從而帶給玩家一種很平滑的視覺體驗。

如果你對圖形色彩準確性有更高要求，也可以在設置選項中手動選擇「大師模式」，這項功能由CineAlta提供技術支持，用戶可以在 「大師模式」下獲得更加專業的色彩準確度。不但有助於提升視頻觀看體驗，你甚至還可以用它來充當Sony 無反的監視器，它也有能力為創造場景提供極為專業的顯示支持。

接下來，我們再來說說Xperia 1 III在音質方面的表現。

首先在設計上，Xperia 1 III有兩個我非常喜歡且欣賞的地方，一個是前置雙揚，比前一代音量提高40%，並可直接播放杜比全景聲，另外一個是保留了3.5mm耳機接口。

和大多數手機的雙揚聲器的佈局不同，Sony Xperia 1 III的雙揚聲器在屏幕上下邊框兩側，而不是在上下中框上，並且揚聲器正面向外，真正做到了「聲音撲面而來」。另外，得益於獨特的雙揚佈局，我們在雙手橫握手機時，也不會遮擋到揚聲器，打遊戲或者追劇時，就算不用耳機，直接用Sony Xperia 1 III自帶的揚聲器，一樣可以帶來很強烈的聲感體驗。

隨著手機無線化、無孔化浪潮的興起，在高端旗艦領域，3.5mm開孔幾乎已經很難再見到了，Sony 算是為數不多還在堅持保留3.5mm耳機孔的廠商之一。不可否認，當下TWS耳機在音質上確實很難達到真正的高保真效果，因此3.5mm接口的存在，對於廣大音樂愛好者而言算是一件好事。

Sony Xperia 1 III還引入了DSEE Ultimate音頻技術，通過AI技術實時提升數字音頻品質至接近高解析力水準，帶來更豐富而飽滿的聆聽體驗，此功能同時支持有線或無線耳機播放內置或流媒體音樂。

同樣的，Xperia 1 III還預裝了精選Hi-Res音樂APP，這個APP在2018年上線，主要側重於Hi-Res流媒體服務，最高可提供192kHz/24bit制式音頻，有了這個在線點歌台，隨時都能聆聽支持360度臨場音效的原聲音樂，享受超高質量的音質體驗。

總的來說，無論是屏幕顯示效果還是音質體驗，Xperia 1 III都是一款不折不扣的影音娛樂神器，如果你是一個對高質量影音設備非常挑剔的用戶，那麼搭載4K HDR OLED 120Hz 刷新率顯示屏，並支持Hi-Res高解析度音頻、LDAC以及DSEE Ultimate AI音頻優化技術的Xperia 1 III顯然會是一個非常合適的選擇。當然了，對於專業人士而言，Xperia 1 III濃厚的「創作者屬性」也將為我們提供最精準、專業的輔助，幫助創作者更好地表達作品意圖，這同樣是它的拿手好戲。

是手機還是無反？攝影愛好者的福音

在大家都是全面屏時， Sony Xperia 1 III依舊採用非異形屏設計；當高端旗艦都在捨棄3.5mm耳機孔時，Sony Xperia 1 III偏偏就有所保留；當2K+120Hz正在成為行業主流時，4K+120Hz的Sony Xperia 1 III又創造了新的手機歷史記錄​​……如果說你以為這種特立特行的「執拗勁」就已經是Xperia 1 III全部了，那只能說想簡單了。

當全天下的手機都在朝著「傻瓜式」拍照、拍視頻的方向前進時，Sony Xperia系列就憑藉手機相機「無反化」操作讓人開了眼界。我們評測過眾多手機，但Sony Xperia 1 III的相機卻一直都是最有趣的，在Sony Xperia 1 III上面，來自手機與相機部門的工程師們共同開發了這一套先進的影像系統，從而讓Xperia 1 III有了媲美專業無反的影像性能。不僅讓拍攝變得更加專業高效，熟悉的無反界設計也更加符合專業攝影師們的操作習慣。當然，這樣的設計雖然深得Sony 粉、專業人士的青睞，但也讓那些喜歡一鍵直出的用戶大呼「看不懂」、「玩不轉」，無形中對用戶群體做了區分，不得不說這也算是一種取捨吧。

從規格上來看，Xperia 1 III搭載了三攝四焦段影像系統，主攝為1200萬，光圈F1.7，等效24mm；超廣角1200萬，光圈F2.2，等效16mm。長焦方面是一個亮點，1200萬的潛望式長焦能在等效70mm、光圈F2.3和等效105mm、光圈F2.8兩個焦段進行切換。

Sony Xperia 1 III的潛望式可變長焦鏡頭支持雙核對焦，當我們需要拍攝遠處移動目標時，也能實現快速對焦，很適合用來拍攝人和物。同時，三攝四焦段影像系統還支持實時追踪、支持高速連拍、AI超解析變焦技術等先進技術，除此之外還有蔡司T*鍍膜加持，後者可以有效抑制鬼影眩光的產生。

實時眼部對焦（中關村在線授權使用）

當然了，得益於出色的對焦速度和對焦精度以及AI技術的加持，Sony Xperia 1 III還支持實時眼部對焦，可以用來拍攝人或者動物。使用時，半按快門鍵，眼睛部位會出現綠色的對焦框，對焦響應十分迅速，被拍攝者甚至可以做一些大幅度的動作甚至遮住其中一隻眼睛，也能被準確捕捉到。這個功能還是蠻實用的，尤其是用來拍攝好動的小孩子或者小寵物，可以說是無往不利，非常實用。

長焦端實時追踪（中關村在線授權使用）

值得一提的是，Sony Xperia 1 III不僅僅支持全焦段實時眼部追焦，它還將實時追踪對焦功能覆蓋到了長焦端上，既可以針對眼部追焦，也可針對物體。使用時，只需要輕點屏幕，選擇被拍攝物，就能實現快速追焦，從截取的動圖中不難發現，在2.9倍長焦下，實時追踪功能依然十分穩定，雖然狗狗一直在移動中，但「小綠框」始終緊緊鎖定在狗狗身上。毫無疑問，這一功能的加入，賦予了長焦鏡頭更強的拍攝能力，面對遠處移動的物體也能實現輕鬆抓拍，大大提升了成片率。

Sony Xperia 1 III（中關村在線授權使用）

相比於上代，這一次Sony Xperia 1 III完成了對相機功能的整合，只保留「攝影大師」這一個相機入口。看到相機界面的第一眼，經常擺弄單反或者無反的朋友估計會相當熟悉，用戶可以像用無反相機或者單反相機一樣，選擇自動設定或手動控制ISO、快門、白平衡以及輸出RAW格式文件等功能，比一些手機的Pro模式還要專業。

在左上角的「檔位」區域，提供了「BASIC（基本模式）」、「AUTO（自動）」、「P（程序自動）」、「S（快門優先）」​​、「M（手動曝光）」等多個選擇，四個焦段支持手動切換，其快門時長覆蓋了1/8000-30秒，感光度最高可達iSO 3200。基本模式和我們日常使用的手機相機差不多，其餘四個檔位也和無反或者單反相機很接近。簡而言之，「攝影大師」功能其實就是把無反上的拍攝流程直接「挪到」了手機上，也難怪不少用戶將其稱之為「無反手機」了。

從實拍體驗來看，Sony Xperia 1 III的24mm廣角鏡頭和16mm超廣角鏡頭都有著很不錯的成像表現，可以很明顯地看出，Sony 更加忠實於還原景物的真實色彩，樣張色差很小，白平衡控制的很好，而且在動態範圍方面也和自己相機風格更為接近，暗部與亮部的過渡也十分自然準確。

在長焦樣張方面，70mm和105mm都可以用「無損」畫質來形容，如果想拍遠處景物，這兩個焦段無疑是最合適的。從樣張來看，用Sony Xperia 1 III來拍攝遠處景物還是很舒服的，構圖容易，而且畫質也不錯，遠處建築物上的文字也能清晰可見。在細節還原上十分不錯，建築物和樹葉的細節得到了不錯的保留，畫面整體觀感也很好。

值得一提的是，Sony Xperia 1 III搭載的3D iToF傳感器，能夠有效提升景深控制能力，提升畫面層次感與立體感。我們用105mm焦段拍攝了一段樹枝，樣張主體清晰，背景虛化自然，二者之間層次分明又不顯得突兀，可見作為專業的影像廠商，Sony 對於照片的優化與調校還是非常拿手的。

在夜景方面，如何平衡好亮度與細節就是一個大問題。從實際的拍攝效果來看，Sony 追求的是真實的還原肉眼所見，對光源高光壓制的很不錯，暗部的細節也得到了最大限度的保留。

除了在靜態攝影方面，Sony Xperia 1 III提供了「攝影大師」功能，而在攝像方面，Sony Xperia 1 III同樣帶來了「電影大師」功能，由CineAlta提供技術支持，配合21:9長寬比，加入了對4K HDR 120fps 視頻錄製，提供強大而專業的視頻拍攝能力。

（中關村在線授權使用）

電影大師默認4K分辨率拍攝，當然你也可以手動調成2K分辨率。電影大師APP的菜單同樣十分專業，視頻錄製的過程中會在取景界面顯示錄製時長、錄音電頻、焦段、ISO、快門速度等信息，常用參數都集中在右側，觸手可及方便調節。

總得來說，Sony Xperia 1 III是一台真正意義上的「無反手機」，無論是操作還是成像表現都要偏專業一些，同時具有極高的可玩性，很適合攝影愛好者們選擇。而對於小白用戶，或者並未過多接觸過Sony 手機的朋友們而言，如果只是想單純地去記錄一些日常，基本模式也完全能夠滿足大家的拍攝需求。當然，我個人還是很推薦大家去嘗試使用「攝影大師」提供的拍攝方式，或許會為我們帶來很多與眾不同的新體驗。

驍龍（Snapdragon）888領銜，極致性能不缺席

性能方面，Sony Xperia 1 III搭載了旗艦級驍龍（Snapdragon）888移動平台，支持最高12GB內存和256GB閃存，核心硬件規格不輸任何旗艦產品。我們通過Geekbench對其進行了跑分測試，從數據來看，Sony Xperia 1 III單核得分1105，多核得分3517，符合我們對驍龍888旗艦的期待。

跑分成績只能作為參考，在一定程度上，遊戲表現更能反映出一款手機實際的性能水準。在遊戲測試環節中，我們選取了《使命召喚手游》作為測試對象，並通過權威測試軟件PerDog對Sony Xperia 1 III進行了幀率測試，測試開始前，開啟手機性能模式，並將游戲畫質設置高清，開啟極限幀率，其他特效全開。

從幀率來看，Sony Xperia 1 III整體表現還是相當不錯的，遊戲全程基本穩定在60fps之間，並沒有出現明顯的波動情況，即便在一些激戰激烈的遊戲場景下，也表現得相當穩定。

值得一提的是，Sony Xperia 1 III同樣支持「遊戲模式」，Sony 將其稱之為「遊戲增強器」。 「遊戲增強器」進入後可在遊戲左上角發現一個相同的十字鍵標誌，點開即可切換遊戲模式。在菜單中，玩家能夠調整遊戲性能模式，實現快速搜索和截圖錄屏等等快捷操作，十分方便和人性化。

在續航方面，Sony Xperia 1 III搭載了4500mAh電池，支持「節電優能」，可對特定APP進行續航優化，避免大量APP在後台空耗電量。從實際測試來看，Sony Xperia 1 III在90分鐘遊戲結束後，耗電25%，90分鐘視頻播放後，耗電21%，在5小時續航測試中（50%屏幕亮度、50%音量、連接辦公室wifi，室溫25°），Sony Xperia 1 III從滿電狀態到最終止步25%，日常使用並沒有太大問題。

充電方面，Sony Xperia 1 III支持30W USB PD快充，我們將Sony Xperia 1 III的電量放光，進行充電測試，15分鐘充到27%，30分鐘充到53%，同樣能夠滿足用戶的基本使用需求。值得一提的是，該機亦可支持無線充電和反向充電，有著很高的充電靈活性。

最後有話說：

Sony Xperia 1 III的產品力較之上一代有了很大進步，憑藉著驍龍888、三攝四焦段影像系統以及4K 120Hz OLED直屏的出色表現，實際使用起來要比想像中更驚艷一些。

當然，如果你是Sony 老粉，Sony Xperia 1 III簡直堪稱量身定制，「索」味的外觀設計、專業的影音表現，極具創作慾望的影像系統，相信老索粉必然會愛不釋手。如果你是一個純路人，我相信也會被它的特立獨行所吸引，Sony Xperia 1 III依舊是個不折不扣的影音娛樂多面手，並有著強悍的硬件配置，而且相對於其他旗艦來說， Xperia 1 III的確很有個性，辨識度極高，所以在預算足夠的時候，也不失為一個理想選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】