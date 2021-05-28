撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-05-28 18:36

【PS5 Horizon 地平線/Sonic 超音鼠新作/Dying Light 2 垂死之光2】E3 2021事隔一年將重臨並會線上舉辦，不過各廠包括不參加E3的PlayStation都不想等了，在E3發布會前夕已陸續發表新作情報。一日就有《Horizon Forbidden West》、Sonic 30th 周年及延期多年終於再露面的《Dying Light 2》發布會。以下就快速同大家整理情報：

👇PS5 Horizon 地平線西方禁地超靚畫面實機Gameplay👇

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畫面超靚的PS5獨佔大作《Horizon Forbidden West》今次展示了實機Gameplay。講述Aloy一段尋找Erend的情節，可看到戰鬥部份同樣以弓為主及有潛行元素，亦能近攻用矛攻擊。Aloy亦有潛水面罩、緩衝降傘、掃描器（找跳躍點）、鉤索等工具，更有一招Cut-In的大雷擊絕招。還可運用敵人掉下來的機槍來攻擊。

👇Sonic Colors Ultimate 高清加強版 及完全新作公布👇

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超音鼠30周年進行Sonic Central直播，公布很多合作內容及精品。當中最注目的有兩個，分別是高清化的《Sonic Colors Ultimate》，會追加新道具及模式，目測是暢快的60FPS。平台有PC/PS4/XB1/Switch（NS不知有沒有60FPS）。其次是發表了Sonic的全新作品，名字未定，不過由Sonic Team製作，平台是PS/XB/Switch/PC全平台，預定2022年推出。

👇Dying Light 2 新Gameplay終於有推出日期👇

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延期了幾年沒消息的喪屍Openworld遊戲《Dying Light 2》終於再露面，今次提供了故事方面的Gameplay，可以看到玩家能選擇幫不同的NPC，協助不同陣營，亦有很多始料不及的事情。穿梭大廈之間的Parkour玩法更流暢成熟，而且入夜後喪屍會空群而出，而此時亦是進入地下/室內尋寶的好時機。最後更公布發售日為2021年12月7日。

👇DQ12／DQ3 HD-2D 重製發表 勇者鬥惡龍5款新作👇

【DQ 12/勇者鬥惡龍/Dragon Quest】日本國民級RPG DQ舉辦35週年發布會，一口氣公布數個DQ新作情報。除了萬眾期待的DQ12真的公布之外，亦宣布DQ3進行像八方旅人的HD-2D畫風重製：

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👇嚴選20款最想SEGA復活的經典名作👇

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👇Resident Evil 8 Village／RE8 10個搞鬼爆笑Mods👇

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