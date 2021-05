PlayStation Store 由即日至 6 月 9 日,推出全球「Days of Play」優惠,多隻大作激減,《對馬戰鬼》、《The Last of Us:Part II》更低至半價。遊戲折扣包括 PS4 和 PS5 主機,就算還未入手 PS5 也能揀到不能錯過的抵玩之作。