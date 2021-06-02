撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-02 17:46

Windows｜ 舊的Windows 版本只要一開機就會傳出啟動音效。不過直至Windows 8、Windows 10 的時代之後，開機音效竟然離奇消失，原因一直未有公開！日前，Windows前高層Jensen Harris就拍YouTube自首：「我殺死了Windows啟動聲音！」

大家還記得以前Windows開機的聲音呢？登登登~（Jensen Harris@YouTube截圖 ）

Jensen Harris於YouTube 影片「Why I Killed the Windows Startup Sound」，親自解釋為什麼 Windows 不再播放啟動聲音，指出3個原因！他笑言： 「如果我無做出這個決定，過去10年內我每天都在聽！」

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同場加映：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

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