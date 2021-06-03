撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-03 15:59

女星Angelababy（楊穎）的虛擬替身Angela 3.0早前推出，既出席名牌DIOR活動，又上時尚雜誌封面，成為時尚界的新寵兒！Angela 3.0擁有自己的微博，原以為只是分享普通生活，沒想到她竟然分享推虛擬替身Angela 3.0成果，更講述自己如何被Angelababy基因改造，再穿梭時空到地球做任務！大家可能覺得有點九唔搭八，但3.0居然大獲內地網民支持！

👇🏻👇🏻即睇Angela 3.0樣子，以及內地網民如何評價！【點圖放大】👇🏻👇🏻

+ 13 + 13 + 13

其實Angelababy不是第一位擁有虛擬替身女星，過去都有不少女團都試過創造虛擬替身出現自己的MV內！以下4大女團都有過專屬的虛擬人物，只是沒想到最早出現虛擬替身的MV，竟然是20年前的事！

👇🏻👇🏻4大女團虛擬人物！【點圖放大】👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

同場加映：10位人氣虛擬KOL GU模特兒Yu未算最強 這位歌手有290萬人Follow

正所謂「真的假不了，假的真不了！」快點認清以下10位知名的虛擬KOL，他們全部不是人！

👇🏻👇🏻10位虛擬KOL推介 【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 112 + 112 + 112

同場加映：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

這6位韓國高人氣的插畫家，將情侶的甜蜜生活用畫作一一紀錄，分享在IG之上，原來當中有很多都是她們自身的生活所啟發！其中有一個火辣性感的美女插畫家，她筆下的畫作十分貼地搞笑，值得大家看看囉！

👇🏻👇🏻6位韓國人氣插畫家IG推介 唯美情侶插畫【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 36 + 36 + 36

其實韓國女生對於感情都幾主動，所以韓國情侶之間都有不少床上情趣，以燃起彼此的性慾，促進感情。韓國插畫師IG都將他們的情趣用筆下描繪各樣情趣！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻精選以上插畫家所畫的20個床上情趣 女生必有共鳴【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+ 15 + 15 + 15

以上只是部分IG圖片！想知道更多？請觀看完整全文：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴