華為MatePad Pro評測︱全新鴻蒙平板　Android/iOS用戶可快速上手

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-12 09:00

2021年6月2日，華為發佈了HarmonyOS 2，一同亮相的還有首次搭載HarmonyOS的華為旗艦平板電腦——新一代華為MatePad Pro 。伴隨這款平板電腦出世的，還有兩款配件：第二代M-Pencil與智能磁吸鍵盤。本篇評測，我們就會帶大家來一起體驗全新華為MatePad Pro的獨特魅力。

01/ 造型與配置：用「生產力」武裝自己

「買前生產力，買後看影片」，這是幾乎每一個想買平板的消費者都會在網上看到的話。確實，傳統的平板電腦尺寸比電腦小太多，也沒有對鍵盤等外設產品做周到的適配，不具備什麼實質性上的生產力，反而更偏向視頻娛樂。

但全新的華為MatePad Pro不一樣，這台平板的體量和風格都非常「Pro」，明確告訴了大家它確實具備了一定的生產力價值，尤其是在配上第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆和智能磁吸鍵盤後（需額外購買）。

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首先是12.6吋的2K分辨率OLED顯示屏，尺寸已經超過了部分Windows平台二合一筆記本電腦，相距移動辦公筆記本的13吋左右黃金尺寸已經不遠。

接下來談一談屏幕本身，OLED材質在傳統筆記本上可不多見，能給華為MatePad Pro 12.6吋帶來優秀對比度和純淨黑色顯示。不過這台平板屏幕的最大亮點還不是大尺寸OLED，而是嚴格的出廠校色，Delta E<0.5意味着極高的色準。配合100% DCI-P3色域，全新華為MatePad Pro並不只能用來打打字、寫寫表格而已，也能為內容創造者提供靠譜的視覺依據。

不配鍵盤時，華為MatePad Pro 12.6吋有着最薄6.7毫米的厚度和最輕609克的重量，不同材質版本會有細微差別（烤漆或素皮），但總體而言還是比屏幕尺寸相近的筆記本電腦輕薄得多。

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平板左右兩側的中框（短邊）佈滿了揚聲器開孔，一共8個揚聲器音量很足，環繞感也很好，影音娛樂很爽快。

配合中框上側的3個支持全局AI降噪的收音麥克，以及屏幕上面的前置攝像頭，華為MatePad Pro 12.6吋的視頻會議效果也有保障。另外這台平板支持Wi-Fi 6+和5G，正常情況下用户不用擔心影響網絡質量。

另外，機身背部還有1300萬像素主攝+800萬像素超廣角+3D深感iTOF攝像頭的三攝組合。掃描文檔，甚至是拍照都可以實現。

02/ HarmonyOS 2：新操作系統體驗如何？

硬件本身的規格已經很高，但我們相信HarmonyOS 2的關注度並不不亞於硬件本身。通過測試，我們可以用一句話概括這個華為自研操作系統：可以讓Android&iOS用户快速上手的全新生態。

HarmonyOS 2並沒有給消費者營造門檻，對當代智能手機、平板電腦稍有熟悉的用户都能很快上手。舉個直觀的例子，以往大家在EMUI設備上使用的華為服務數據都會在HarmonyOS設備上同步，各類功能的用法也一樣。

不過HarmonyOS 2也多了不少新功能，最明顯的就是新的「生產力桌面」了。不管是在橫屏還是豎屏狀態下，屏幕下方都會有一個「底部應用欄」。應用欄有兩個部分，第一部分是自定義的APP列表，右邊第二部分是最近打開的APP，也就是APP「歷史記錄」，能讓大家快速切換到最近一直在用的APP。

免進APP但能實現部分APP功能的萬能卡片（中關村在線授權使用）

桌面上也出現了新的交互方式：「萬能卡片」。向上滑動APP圖標，我們就能直接讓特殊的APP界面融入到主屏幕中。這時我們不需要打開APP，就能進行很多操作。

不光是平板，其它搭載HarmonyOS的設備也有同樣的功能，並且支持卡片在不同設備間的分享。目前萬能卡片支持部分自帶和第三方APP，華為會在未來開放萬能卡片的接口。所以大家可以期待更多不同功能的萬能卡片。

然後是新的下拉欄。從屏幕左上下拉是通知欄，從右側下拉則是狀態欄。狀態欄基本保留了用户熟知的操作邏輯，但重新做了功能的排布，提高了操作效率。

HarmonyOS的狀態欄分為三部分：播控中心、快捷開關和超級終端。播控中心會提供快捷的音樂控制，包括髮聲設備的切換（本體、耳機、音箱等）。

快捷開關則是大家熟悉的快捷功能按鈕，只不過常用的Wi-Fi和藍牙被放大，並配備了快速下拉懸浮窗。

還是在桌面上，如果你連接了藍牙鼠標，把圓球狀光標移動到APP圖標上時，就會有特殊光效。開啓了一個APP但切到其它畫面後，大家還能把光標停留在APP圖標上進行預覽，和Windows電腦上在任務欄預覽已開啓APP界面的功能類似。

藍牙鼠標在HarmonyOS裡有“PC化”適配（中關村在線授權使用）

説到大屏任務優化，此前在EMUI上的智慧多窗、懸浮球和平行視界都來到了HarmonyOS上。智慧多窗允許用户以懸浮窗、分屏、全屏，以及混合顯示的方式進行多任務處理。12.6吋的屏幕尺寸讓多任務比以往任何時候都更加遊刃有餘。

暫時不用的懸浮窗，可以被快速收起到懸浮球內。除了挨個關閉懸浮球內的APP，我們也可以直接把懸浮球拖拽到屏幕中下方的垃圾桶圖標，「一鍵」關閉多個APP。

懸浮窗尺寸修改與懸浮球（中關村在線授權使用）

然後是幫助單APP更好地利用平板大屏的平行視界。

在支持的APP中，平行視界讓平板在橫屏狀態下同時顯示一個APP的兩個界面。這兩個界面可以是上下級關係。比如點擊左側一個選項，右側彈出新頁面，再點擊右側新頁面的一個選項，左側變成原本右側的頁面，右側則為最新界面。

這兩個界面還可以是主頁與分頁的關係（部分APP支持），即使在右側點擊了新頁面，左側也一直顯示APP主頁，只有右側會不斷更新內容。

平行視界的第三中模式自由度更高，基本相當於同時打開兩個APP。點擊屏幕中間頂部的「曲別針」按鈕後，左、右部分就變成了獨立界面。同時瀏覽一個APP內的兩個商品詳情，或者同時觀看一個APP內的兩個視頻就成為了可能。

總之，HarmonyOS保留了以往華為在手機和平板電腦等設備上的優秀交互和高易用性，然後加入了新功能和HarmonyOS的生態框架。不過，對於天生適合搭配生產力外設的華為MatePad Pro 12.6吋來説，這些還不是全部。

03/ 生產力：配件+多屏協同

讓電腦成為主流生產力設備的關鍵因素就是鍵盤和鼠標，它們能讓用户實現小尺寸觸摸屏與手指很難實現的精細操作。在全新華為MatePad Pro上，官方推出了兩個改變這個局面的配件：第二代M-Pencil和智能磁吸鍵盤。

HUAWEI MatePad Pro第二代M-Pencil和智能磁吸鍵盤（中關村在線授權使用）

我們可以通過這兩個外設全局實現手指無法完成的快捷操作，比如支持多種語言和方言的全局語音，以及全局手寫。

作為主要面向職場精英和內容創作者的產品，APP生態也很重要，華為MatePad Pro 12.6吋需要讓用户在平板上自然、高效地完成工作，並在此基礎上發揮平板觸控的優勢，做到電腦做不到的事。

首先是最基本的文檔編輯。華為MatePad Pro 12.6吋內置了WPS。結合鍵盤、觸控和M-Pencil標註，我們能快速實現各類文檔編輯。而且，面對那種長篇Word文檔時，我們還能直接豎屏顯示，一頁看更多內容，比電腦方便。

WPS HUAWEI M-Pencil適配（中關村在線授權使用）

在應用商店裏我們能找到專門的「手寫筆應用專區」，裏面是現階段已有的為華為MatePad Pro 12.6吋適配的繪圖、筆記類APP，不管是內容創作、PDF批註，甚至是CAD圖紙編輯，都能在M-Pencil的4096級主動壓感和最低降到了9毫米超的低延遲下變得輕鬆起來。

有兩個功能值得大家注意，一個是畫筆的圖形自動規範，在畫出一個圖形後不抬筆等2到3秒，手畫出來七扭八歪的圖形就能被規範化。

不用尺子和圓規輕鬆畫出標準圖形（中關村在線授權使用）

我們可以利用這個功能直接用M-Pencil畫出表格，添加表格行數和列數，大大提高筆記編輯效率。

在表格裏寫字時，格子子大小還會根據字體自動改變。

智能表格：格子大小自動適應（中關村在線授權使用）

當然，不管是手寫時還是畫布縮放時，平板的運行都非常流暢，這要感謝麒麟9000 SoC給予的性能保障。

手寫這一優勢還能提高各位在傳統筆記本電腦上的工作效率。通過多屏協同的鏡像模式，我們可以把華為筆記本電腦的畫面複製到華為MatePad Pro 12.6吋上，然後直接用M-Pencil操作。大家經常遇到的電子文檔簽名問題就迎刃而解了。

華為MatePad Pro 12.6吋和華為筆記本的配對非常簡單，開啓藍牙後通過PC裏的「華為電腦管家」就能輕鬆配對。

除了「鏡像」，與PC的多屏協同還有「擴展」和「共享」兩種模式。「擴展」和傳統電腦的多顯示器拓展一樣，可以讓華為MatePad Pro 12.6吋變成無線外接顯示器。

「共享」模式則支持華為MatePad Pro 12.6吋和電腦之間的文件互相拖拽，傳輸文件非常方便。

在M-Pencil、實體鍵盤、多屏協同和5G等功能的加持下，全新華為MatePad Pro的「生產力」絕不是空有口號。

04/ 華為MatePad Pro只是個開始

華為MatePad Pro 12.6吋是個毫無疑問的旗艦級平板產品，在M-Pencil和智能磁吸鍵盤的配合下也完全符合自身面對職場精英和內容創作者的生產力定位。不過，華為旗艦產品做好硬件理所應當，真正讓外界不確定的是HarmonyOS。

從以往「前赴後繼」地挑戰Android和iOS的操作系統中我們不難看出，生態和用户接受度非常重要。HarmonyOS如果想成功，不僅需要擁抱多平台，還不能讓用户有「割裂感」，要讓習慣了Android和iOS的用户直接上手順利使用HarmonyOS，順利使用他/她們在其它平台上熟悉的APP。

確定好了多平台互聯的大方向，在實現用户「無感」過渡的情況下新增特色化功能，然後配以優質硬件，HarmonyOS才會有騰飛的機會。從本次的華為MatePad Pro 12.6吋來看，HarmonyOS毫無疑問走在了正確的路上。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】