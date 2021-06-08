iOS15大更新10個必玩新功能！SharePlay、新FaceTime｜WWDC21

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-08 09:05

iOS15正式公布！10個iPhone必玩新功能解說！WWDC2021蘋果發布會終於正式公布iOS15，今次更新幅度可算十分大，全新FaceTime、SharePlay、新notification、Focus等新功能都非常有睇頭，iPhone用家必升！立刻為大家解說今次iOS15 10個必用的新功能！

WWDC2021正式公布iOS15，今次iOS系統大幅加強，加入不少超實用的新功能，對於iPhone用家而言必然升級。記者立刻為大家盤點10個必玩的iOS15新功能！

相關文章 👉WWDC2021懶人包：iOS15、MacOS 等9大必知更新、Facetime大進化

今次WWDC2021以軟件更新為主，並沒有任何新更件公布。（Apple）

👇👇即睇iOS15 10個必玩新功能解說！👇👇

+ 16 + 16 + 16

👇👇即睇AirPods與iOS15同步更新後5個必玩新功能解說！👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：Apple 一年一度的盛事、開發者大會 WWDC 2021 在今日（6 月 8 日）凌晨開鑼，在開幕 Keynote 發布會上 Apple 為我們預告了未來一年即將在 iOS、iPadOS 以及 MacOS 等系統上即將登場的新功能及新設計。

👇👇👇按圖放大看 WWDC 2021 重點發布懶人包內容👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

睇全文👉WWDC2021懶人包：iOS15、MacOS 等9大必知更新、Facetime大進化

同場加映：Apple TV 4K 機身外表上跟2017年那一款沒有多大分別，但無論內裡性能、遙遠器都有大幅更新升級！記者立刻開箱實測！

👇👇Apple TV 4K 2021 7個必玩新功能／入手理由，以及如何配對PS5手掣與為電視調色👇👇

+ 15 + 15 + 15

睇全文 👉Apple TV 4K開箱實測｜7個值得入手原因！手機調色、高幀率HDR

👇👇3分鐘睇盡WWDC21新玩意👇👇