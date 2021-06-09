撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-06-09 08:00

其實從兩個月前，微軟就一直在預告正在開發中的「太陽谷」介面將會是一個很大的更新。但是，依照過去微軟的更新命名規則，都將太陽谷的更新預估為「Windows 10 21H2」。不過，後來微軟在上週的預告中，「下一代Windows」的暗示首次出現，似乎讓人感覺到有某種風向的改變。現在，新的暗示表明，該公司不僅僅是在準備對其現有的Windows 10軟體進行更新，而是一個新的、有編號的作業系統版本，也就是Windows 11。

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下一代就是「Windows 11」的證據有多少？

認為下一個版本叫Windows 11的一方，首先認為是這次微軟在宣布6月24日舉行新的Windows活動中，活動邀請函包括一張看起來像新的Windows標誌的圖片，光線從視窗照射進來，但是只有兩個豎條，形成一個輪廓，看起來非常像數字11。

如果你說這是角度的問題湊巧發生的，那麼可以看微軟的動態邀請函，可以很明顯的看出，這是故意的。

另外，這次的Windows活動選在美國東部時間上午11點開始，這並不是以往的Windows和Surface活動的通常開始時間，「11」這個數字再度被凸顯。

再來就是一些微軟高層的態度，像是我們先前也報導過，微軟企業業務副總裁Yusuf Mehdi說，他「自Windows 95以來，從來沒有對一個對新版本的Windows如此興奮！」將這次的Windows發佈比擬微軟經典的Windows 95的發佈，也是一個明確的「暗示」。

納德拉在預告「下一代Windows」的消息僅一周時間之後，納德拉也在其它會議中承諾，微軟將很快分享「過去十年以來，對Windows最重要的更新之一」。

如果微軟真的準備超越Windows 10，走向Windows 11，我們期望看到大的視覺變化來反映這一點。

最大的變化將會是UI

正如一開始所說的，微軟一直在開發代號為「太陽谷」的介面，該公司將其稱為「Windows視覺的全面年輕化」。

但我們也可以預估，這些視覺上的變化，很多都來自於微軟先前在Windows 10X上完成的工作。

Windows 10X是一個微軟針對Windows 10改革所設計的輕量級版本，旨在與Chrome OS相抗衡，但微軟在上個月宣布整個計畫廢止了。

而目前我們對Windows 10X介面的瞭解，這包括有新的開始功能表，新的系統圖示，資源管理器的改進，以及結束自從Windows 95時代開始就沿用至今的圖示。

除了使用者介面之外，Windows還會有很多其它重大變化。微軟似乎準備解決很多長期以來揮之不去的問題，包括對多個顯示器上的應用程式重新排列問題進行修復，即將推出的Xbox Auto HDR功能，以及對藍牙音訊支援的改進。

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全新的應用程式商店

也許最大的改變，會是Windows應用程式商店。最近幾個月，微軟一直在為Windows開發一個新的應用程式商店，有傳言說它將與現在的應用商店有很大的不同。先前，納德拉曾經承諾要「為開發者和創造者創造更大的經濟機會」，而Windows的應用程式商店似乎是實現這一目標的明顯途徑。

據報導，微軟正在重新整頓Windows應用程式商店，將允許開發者提交任何Windows應用程式，這將大大改善商店本身的實用性，但與蘋果不同的是，微軟同時也允許應用程式廠商可以內建商務平台，這將意味著微軟不會從強迫廠商使用自己的應用內購買系統。

到目前為止，微軟只宣佈將Windows商店中的PC遊戲的傭金削減到12%，但允許開發者繞過微軟的分成機制，將會是一個重大變化。

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再次向世界宣示微軟對桌機的主權

過去一年來，蘋果依靠M1處理器，大大出了風頭。不但英特爾直接受到影響，其實微軟也是。

在一連串「雲端為先」的策略後，微軟去年發出了對Windows重新到感興趣的信號，在一場疫情期間，顯示了作業系統的重要性。隨著世界各地的工人和學生轉用筆電和個人電腦在家上課、工作，Windows的使用率躍升。個人電腦的出貨量在過去一年中也激增。

但是在此同時，雖然PC成長迅速，但是討論度高的卻是蘋果，這當然讓微軟覺得很不爽。感覺自己的Windows被低估。

這當然也不能怪消費者，該公司之前將Windows 10稱為「最後一個版本的Windows」，大力推動將作業系統定位為持續更新的服務。雖然Windows每月都有更新，但更重要的變化通常是一年兩次。經過這種定期更新後，其實雖然微軟的說法是「每次更新都會有驚喜」，但對用戶來說實際上卻是好的東西他們都看不到，但是只要更新有出了什麼Bug，消費者就會明顯的有抱怨。

因此，轉移到Windows 11，算是微軟帶給用戶的一個驚喜之舉。另外，也可以對於自家Surface產品線的銷量有刺激的作用。

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對版本命名的重置

還有一點是，其實微軟在系統更新的命名方面，一直都有問題。

我們已經聽過「Windows 10周年更新」，「秋季創意者更新」，以及簡單的以日期區分的，如「2019年11月更新」。而最近微軟熱衷的則是新的命名原則，將更新稱為20H1或21H1，以表示發佈年份和更新啟動年份的一部分。

其實不光是我們會感到混亂，微軟內部的人恐怕也是。

轉向Windows 11不一定能解決微軟的更新命名問題，但如果該公司也如蘋果一樣，採用Windows 11.1這樣的發佈邏輯，肯定會幫助消費者和IT管理員迅速瞭解哪個版本是最新的。

對於OEM廠商來說，也會很高興看到Windows 11的發佈。畢竟有著新版號的Windows，總是對推動新的硬體銷售有一定的幫助，如果微軟用新的使用者介面和Windows的全新外觀和感覺來說能服消費者這一點，或許能創造一波新的Windows銷售商機。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】