NOKIA X10 5G／G20上市　二千元價位　有齊4鏡頭／大電／大Mon

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NOKIA宣佈在香港推出兩款新手機，分別是 NOKIA X10 5G 及 G20，兩款都是中低階級別手機，前者定價為$2,598，後者為$1,798，並已上市！

NOKIA X10 5G 採用6.67 吋 FHD+ 解像度開孔屏，配備 Snapdragon 480 5G 晶片，內建6GB RAM + 128GB ROM，搭載 4,800 萬像主鏡、500 萬像廣角、200 萬像微距跟 200 萬像景深鏡組成四攝像模組，內置 4,470mAh 電池及支援 18W 充電，並運行 Android 11 系統等。

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至於入門機，NOKIA G20 就採用6.5 吋 HD+ 水滴屏，配備MediaTek Helio G35晶片，內建 4GB RAM + 128GB ROM，搭載 4,800 萬像主鏡、500 萬像廣角、200 萬像微距跟 200 萬像景深鏡，不過就沒有 ZEISS 光學技術加持，電池容量為5050mAh，並運行 Android 11 系統。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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