曾經的老朋友 Nokia 早前登上了國內電商的雙十一榜單，而這個榜單的名字是「老人機」。且在前十之中，Nokia 的「老人機」佔據了三席，包括 Nokia 220、105、125，看到這些熟悉的命名方式，思緒不知不覺又回到了 Nokia 的輝煌時代。

01/ 非智能居然是賣點

出於好奇，我逐個打開了電商排行榜上的 Nokia 220、105、125 的頁面，找了找它們的共同點。Nokia 220、105、125 的價格不超過 300 元人民幣，均為復古直板造型，聚碳酸酯機身，實體九宮格按鍵，雙卡雙待，超長待機，以及內置經典的《貪食蛇》和 FM 收音機。

其中價格稍高一點的 Nokia 220 還配備了 30 萬像素的鏡頭，並支持 4G 和 VoLTE 「高清通話」，另外兩部則均支持到 2G 網絡制式。在運營商逐步關閉 2G 網絡的大前提下，Nokia 220 的生命週期會長久一點，近期的銷量也稍高一些。

軟件方面，這三款機型搭載的是很常見的九宮格操作系統，只看界面的話，很像曾經的Symbian。功能性上與十幾年前的功能機如出一轍，接打電話、收發短信、聽聽收音機以及玩個貪吃蛇，滿滿的回憶和情懷味道。

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02/ 所謂的「老人機」真的是給老人用的？

無論哪個電商網站，幾乎都會為這種「功能機」打上「老人機」的標籤，方便用戶檢索和大數據推薦。但在這些功能機的產品介紹頁面上，並無老人機的宣傳語，重點反而是「備用機」、「學生機」，功能側重超長待機和保持學生們的專注力。

從 Nokia 220、105 和 125 的百條電商評價中，也能窺探到目前還在買「功能機」群體們的目的。

- 買來接打電話，收驗證碼。 - 給自己的孩子（高中生）用。 - 買給不會上網的父母。

評價中，明確提到給父母用的其實沒有想象的那麼多，買來當備機和給孩子用的實則更多，與廠商的宣傳很契合。

「打電話用」和「學生用」在評價中經常出現。（愛范兒提供）

一方面，老人們現在對手機有智能化需求，他們需要與子女、朋友保持聯繫，尤其是在當下視頻聊天的成本遠低於電話；他們逢年過節也需要參與互聯網的線上「狂歡」，而非被設備功能無形的「隔離」；他們更需智能機來體會無時無刻的親情和人文的關懷，而非冷冰冰只能接打電話的「小手機」。

另一方面，國產手機系統多數已經內置「簡易模式」，且操作上更符合使用者的直覺，圖形界面也更加友好，使用門檻降低了不少。

當把訴求轉換到「功能機」時，購買者的需求多是圍繞着接打電話的「備機」展開，比如，外放聲音字體大、價格便宜和待機時間夠長。在價格差不多的情況下，選擇 Nokia 多是因為「老牌子」的情懷。

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03/ Nokia 智能機的現狀：「青黃不接」

在京東 Nokia 自營旗艦店內，在售的 Nokia 智能手機只剩 Nokia C3 一部，非智能機（也就是功能機）系列則有 18 款之多，有種夢迴 2007 的錯覺。而「碩果僅存」的 Nokia C3 也不過只是一部 4G 百元智能手機，曾推出的中高端產品均已下架。

面對 5G 帶來的新機遇，現已歸屬 HMD 的 Nokia 反應並不快，現暫僅有一部 Nokia 8.3 5G 計劃上市，且這部手機已與 007 系列電影新作《007：生死有時》綁定，與電影一起延期了。

奈何受疫情影響，原本打算今年上映的《007：生死有時》已經延期至 2021 年 4 月 2 日上映，配備驍龍 765G 的 Nokia 8.3 5G 大概率也會在此節點上市，對於競爭激烈的國內手機市場來說，確實來的太晚了。

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沒有 5G 新機上市，Nokia 手中的牌，僅剩一部百元 4G 智能機和十幾部功能機，面對年底的促銷季也只能和飛利浦、天語、守護寶搶佔功能機的榜單，無可奈何。

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04/ 功能機市場還有一定的潛力

HMD 在接手 Nokia 智能手機業務後，迴歸中國的第一款產品就是定價 1500 元人民幣的中端機型 Nokia 6，打算與國產廠商的走量機型正面交鋒，希望能一戰成名。

當時，1500 元可以說是國產手機的「黃金檔位」，出貨大戶，誰掌控誰稱王，紅米、榮耀、魅藍還有 360 在千元機市場內幾打得不可開交，配置也全線拉滿，處理器幾乎都是高通神核心驍龍 625。

反觀新「入行」的 Nokia 6，搭載的是高通入門 SoC 驍龍 430，預裝的系統接近原生，本土化較為一般。定位與互聯網品牌所謂的「性價比」關聯不大， 即使Nokia 已闊別多年，HMD 還是希望藉助 Nokia 「情懷」，讓產品有一定的品牌溢價能力。

HMD 後續推出的 Nokia 手機的策略大致也是如此，但國內市場已不可同日而語，「情懷」加持並不能轉化為銷量，想靠品牌加持的 Nokia 智能機表現不温不火。

除了智能機，HMD 也沒放棄功能機。Nokia 前後復刻出了經典的 3310 和「香蕉機」8110 4G，業內外一致好評，還引發了一小波的「懷舊潮」。

（Counterpoint圖片）

同時，從 Counterpoint 給出的關於 2018 年 Q3 數據報吿上看，功能機仍佔全球手機總出貨量的 23% ，一年之後，這個數字增長至 25%，且將來可能還會有 280 億美元的增長。而 Nokia 的功能機正是這個市場中的佼佼者，出貨量排第二，堅定了 HMD 繼續出貨功能機的決心。

除了亞非的發展中國家的通訊需求，歐美等發達地區也出現了反智能手機的復古潮流，相對於智能機市場的增長乏力，似乎功能機還有不少的增長點，也是 HMD 不肯輕易放棄功能機市場的一些原因。

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05/ 再過十年，希望 Nokia 熱銷的不再是功能機

都說時尚是個圈，難不成數碼產品也是個圈？非也。

所謂復古潮流也只能算是個小眾需求，就如同當下的「CCD」數碼相機潮流一般，很多人圖一個「新鮮熱辣」而已。其實，數碼產品更似「歷史的車輪」，滾滾向前。

亞非等一些經濟欠發達地區，網絡基建較差，通電不通網，沒有 4G，智能手機無用武之地，唯有選擇功能機。但，隨着一些欠發達地區網絡環境的改善，4G 網絡甚至 5G 網絡的普及，大量用戶叛逃是遲早的事，而屬於功能機的市場最終會被智能機吞併，功能機也會變成細分市場的產物（亦或是一種逆潮流的小眾產物）。

隨着中國廠商們不斷出海，印度、非洲部分中東等地區儼然已成為新的「戰場」，它們發展的軌迹無疑會與曾經的國內市場類似，功能機的市場早晚會被智能機取代，這對依賴於功能機業務的 HMD（Nokia）來說不是一個好勢頭，需要在智能機市場加倍努力了。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：十年了，Nokia 最暢銷的怎麼還是功能機？】