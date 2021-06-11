撰文：林勇
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Apple Design Award 2021公布，12款必裝年度iPhone／iPad apps介紹！WWDC21去到尾聲，亦都是年度Apple Design Award 2021設計獎公布時間，合共12款得獎apps包括遊戲、工具及管理健康等，非常實用，值得大家安裝。
一年一度的Apple Design Awards，每年都會選出十多個出色的iPhone／iPad軟件。（Apple）
2021 年 Apple Design Awards 設計獎頒獎典禮早前就在WWDC21中舉行，Apple對世界各地共12款出色的app開發者予以表揚。12款得獎apps有遊戲外，還有不少實用工具，都值得各位iPhone／iPad用家安裝。
👇👇即睇12款Apple Design Awards 2021得獎Apps介紹👇👇
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同場加映：Apple Music終於正式開放空間音訊、無損壓縮音樂，9個iPhone／AirPods用家重點懶人包！
👇👇要錢嗎？如何收聽？AirPods用到？深入了解Apple Music空間音訊、無損壓縮音樂的9個重點👇👇
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同場加映：iOS15正式公布！WWDC2021蘋果發布會終於正式公布iOS15，今次更新幅度可算十分大，全新FaceTime、SharePlay、新notification、Focus等新功能都非常有睇頭，iPhone用家必升！
👇👇即睇iOS15 10個必玩新功能解說！👇👇
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