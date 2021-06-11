撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-06-11 18:32

《香港小姐2021》完成首輪面試，參選佳麗首次亮相後引起熱議，網民批評今屆參選者打扮老土又有大媽樣：「應該參加Viu TV嘅《造美人》！」其實參選港姐落選都有好多選擇，近期幾屆都有不少落選港姐轉戰YouTube，繼續為演藝路谷人氣，當中更會拍片大談選美實況，爆出好多鮮為人知的內幕！

《香港小姐2021》首輪面試，參賽者們第一次面對傳媒！（梁碧玲攝）

過去不少落選港姐都星途暗淡，難被大台重用。例如2012年落選港姐楊斯雅，離開TVB之後轉戰YouTube，因為大談性愛知識而為人知曉！以下5位落選港姐，拍了YouTube之後，是否成功再谷人氣？拍YouTube有無爆出什麼選美內幕？沒想到有位港姐竟然落選後嬲到自己動刀怒剪自己頭髮！

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連登討論區有網民以「到底香港YouTube有冇靚仔」為題發文，邀請大家分享自己心水嘅靚仔Youtuber，反應相當熱烈！到底有邊位Youtuber嘅顏值，最被網民力推大讚？以下10位香港男YouTuber靚唔靚仔就真係見人見智啦！

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