撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-17 16:56

大熱天時，大家出街很容易便習以為常，買枝樽裝水解渴，然而廢塑膠重量是香港第三大的垃圾！有港人幾年前就自費研發一個有關搵飲水機的App—撲水，只要一打開App便能輕鬆找到附近的飲水機，冀藉此鼓勵港人自備水樽，從源頭減廢。

去年，撲水App創辦人Rachel離開香港就由Sannie接手延續工作。（黃寶瑩 攝）

據環保署的《2019年香港固體廢物監察報告》顯示，廢塑膠是香港第三大的都市固體廢物，每日棄置量達2,320公噸，相等於80.5輛重15公噸的雙層巴士！Sannie坦言，即使生物化解的膠樽始終含有塑膠物料，埋於泥土都未必分解得到，因此這些廢料要在特定的溫度及濕度，方能溶解成「微塑膠」。她指部分膠樽有機會被風吹而流入大海，而用色鮮明的樽蓋，更有機會被魚類誤以為食物而攝取，從而進入食物鏈影響人體。

只要打開撲水App就可以得知周圍哪個地方有熱水、冷水的飲水機，可以免費斟水。（黃寶瑩 攝）

「撲水App」於2013年推行，創辦人及成員都是本土環保義工，而好多日常營運都要自費。他們搜羅全港18區政府、商場、機構、地鐵等等的免費飲水機，打造香港飲水機地圖，讓市民透過App快速找尋附近的飲水機、地圖路線、冷熱水資訊、紙包飲品回收站以及報料，做到全民減塑，如今已經收錄約1800個撲水點！然而要向政府及地鐵爭取飲水機的過程絕不容易：

撲水App曾爭取在港鐵站增設飲水機 不過竟被對方推諉【點擊圖片放大看】

+ 5 + 5 + 5

「疫」流而上

Sannie加入撲水App 一年半，見證撲水如何受疫情影響！疫情初時，康文署、商場等多部飲水機一下子暫停服務。期間Sannie更加聽過「我梗係講自保㗎啦，講咩環保！」這些冷嘲熱諷的聲音，令她的環保心曾一度感氣餒。「撲水」由App發展成今天的環保團體，Sannie認為它不是一種宣傳，而是有實際行動：「希望由一個口噏噏嘅環保人，落地做嘢。」

想斟水？記者實試撲水App搵飲水機：「呢個黑色膠袋係飲水機？」【點圖放大】

Sannie表示香港近年掀起運動熱潮，自備水樽的人多了，都有多間大型連鎖店先後推行智能飲水機，就連山腳茶水亭都推出「環保再斟」，可見撲水趨勢！她指，大多數報料人士都是運動人士，即使疫情之下，每個月都有幾千個使用率，使用者偏佈不同地區。

Sannie相信疫情的影響只是暫時性停頓，市民對於減少用膠樽的意識增加，疫情過後一定時間，撲水點將會繼續增加：「疫情令好多嘢封閉咗停咗，但代表我哋停下手腳。」

Sannie：「發覺原來好多人都默默地做緊野，做緊個小改變，依家唯有一步一步咁慢慢行啦。」（黃寶瑩 攝）

同場加映：洗衣機5大禁忌 毛公仔入機隨時爛 專家警告這類衣物足以攪壞機

每次洗完一機衣服，都會有襪子離奇消失？劉敬康指出5大不能入機的物品之外，更加提醒大家小心洗衣機肚餓「咩都執唔返」，再細數3類必入洗衣袋的衣物！

👇5大物品不能入機+3類大必入洗衣袋 【點圖放大】👇

+ 7 + 7 + 7

即睇全文：洗衣機5大禁忌 毛公仔入機隨時爛 專家警告這類衣物足以攪壞機

同場加映：消委會｜18款洗衣機評測 邊款最抵買？$3400貨撼贏Samsung貴機

消委會又為讀者帶來驚喜，再一次在測試中發現貴的不一定比平的好，今次測試的 18 款洗衣機中，竟發現同一品牌中，價格便宜一半有多的葉輪式洗衣機，比另一款前置式的評分更高，用家選購洗衣機前可以先參考消委會測試結果。

👇👇消委會 18 款洗衣機測試結果 貴唔一定好？邊款最抵用？👇👇

👇👇消委會教路 5 招保養洗衣機 保持洗衣效果👇👇

資料來源：消委會

想知更多款洗衣機測試結果及保養洗衣機？即睇：消委會｜18款洗衣機評測 邊款最抵買？$3400貨撼贏Samsung貴機

同場加映：消委會測試三類洗衣機 頂揭式/葉輪式/前置式哪款較慳水、慳電？

消委會｜洗衣機可說是每個家庭都不可或缺的家電，但又有幾多人買洗衣機前會留意用電用水的情況呢？原來在同一類洗衣機中，耗電和耗水量可分別相差約 7 成和 5 成半之多，想最精明地在三類洗衣機中作選擇，消委會幫用家測試的結果非常值得參考。

👇👇消委會針對三類洗衣機進行6個項目比較 到底那一類最慳電？👇👇

+ 7 + 7 + 7

想知三類洗衣機優﹑缺點比較，以及最慳電／最慳水型號推薦？即睇：消委會測試三類洗衣機 頂揭式/葉輪式/前置式哪款較慳水、慳電？