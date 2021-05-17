撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-05-17 17:40

早在 2021 蘋果春季發表會開始之前，新一代平價版 AirPods 相關傳聞就一直沒停過，雖然最終這款蘋果新產品並未在 4 月 21 日凌晨出現，但根據最新的爆料指稱，AirPods 3 可能將於美國時間 5 月 18 日（香港應為 5 月 19 日凌晨）以新聞稿形式亮相。

根據國外 3C 科技 YouTuber Luke Miani 表示， 新一代 AirPods 3 已經準備好相關的出貨事宜，下週 5 月 18 日蘋果除了或以新聞稿的方式發表，同時還將帶來全新 Apple Music HiFi 訂閱服務。

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綜合先前各種爆料，AirPods 3 或將維持半入耳式設計，整體外形近似 AirPods Pro 的縮小版，採用短耳機柄設計，卻並沒有矽膠耳塞；也會配備類似 AirPods Pro 的減壓系統，不過不支援主動降噪功能。

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