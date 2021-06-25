撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-25 18:58

5G勢必成大趨勢，各大網絡電訊商都爭雙推出5G計畫，5G手機Plan推出已有一段時間，近日外國研究機構Opensignal就分析csl、SmarTone、3香港和中國移動本港4間電訊商，測試各電訊商的網絡速度和在不同範疇的體驗。結果有一間電訊商的下載速度竟然大幅抛離其他對手，足足快對手一半。

有好的手機，也要有快的網速配搭才會用得順暢。一部手機用作打機、煲劇、傾電話，甚至上載下載文件工作，最怕網速像「龜速」般，大大降低效率。Opensignal以本港其中4間提供5G網絡的電訊商，在影片體驗、遊戲體驗、語音應用體驗、下載速度、上載速度、覆蓋範圍和可用性7方面做測試，調查香港整體的網絡體驗。

👇👇香港4大網絡電訊商網速比併，邊間下載速度最快？👇👇

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台灣、韓國近年積極擴展5G網絡，亞洲地區的整體網絡可說是大幅抛離其他國家。Opensignal同時比較亞太區8個地方的5G服務，韓國和台灣遙遙領先，在多方面都超越香港，相反香港竟然在8個地方排名中包尾。👇👇亞太區5G網絡測試👇👇

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同場加映：5G Plan2021｜中移動/3/csl/SmarTone/1O1O/SUN/HKBN 6月格價

【5G月費計劃比併｜6月更新】5G的最快網絡速度比 4G網絡可以快 20倍！中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O、香港寬頻、SUN Mobile已經推出各種月費計劃，都一樣有學生Plan及買機上台。為了大家詳盡分析，《香港01》科技玩物記者就搜羅全港多間的價錢及優惠，列出所有Plan的優惠及注意點！以下是7大電訊商的5G Plan優惠及注意點，方便大家進一步了解詳細內容。

👇5G Plan詳細內容：中國移動、3香港【點圖放大看】👇【6月更新】

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睇埋SUN Mobile、csl、SmarTone、1O1O、香港寬頻嘅月費計畫，瀏覽全文：5G Plan2021｜中移動/3/csl/SmarTone/1O1O/SUN/HKBN 6月格價

同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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