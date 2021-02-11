撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-11 07:00

消委會過去針對手機﹑Apps﹑VPN﹑Wi-Fi Router等進行評測，這類測試經常發現一些性價比高的產品和服務。由於數碼產品的功能日新月異，一般用家可能較難全面了解，消委會的測試好正可用來參考。以下將整理 7 個消委會的評測報告：

4G手機

蘋果、三星、小米等品牌都陸續推出支援與 5G 的新款手機，惟 5G 手機及網絡較貴，所以 4G 手機仍有一定的市埸，市面上亦有很多$2000以下 4G 手機，在消委會的測試中取得 4 星以上的評分。

👇👇消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇

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5G手機

正打算買新手機，而且預計會用上好幾年時間的話，可能支援 5G 的手機會更適合你，始終 5G 網絡將會成為主流。消委會的結果發現，有售價接近過萬元的手機耐用評分只有2.5星，亦有一平款5G手機評分接近滿分。

👇👇消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

+ 26 + 26 + 26

手遊課金

不論你用 4G／5G 手機，同樣都會接觸到手機遊戲，由於方便玩家隨時隨地遊戲，手遊亦逐漸成為各大遊戲商的「淘金地」。月卡﹑VIP制﹑活動限定等等，手遊總是有五花八門的方法令玩家「入坑」和課金。消委會實測11款手機遊戲，包括「PUBG」、「傳說對決」、「原神」等，分析其推銷課金手法，你又是否已經泥足深陷呢？

👇👇消委會實測11款手機遊戲課金宣傳及詳細報告👇👇

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👇👇消委會分析5個手游課金推銷手法👇👇

免費剪片App

隨手機的拍攝和硬件功能提升，剪片﹑執相已不再局限在電腦上處理，憑一部智能裝置就可身兼編、導、演三職。消委會測試 25 款剪片 App，發現程式功能懸殊，部份編輯功能豐富，但另一些頗有限制，甚至連基本剪片或聲音處理工作都未必勝任。

👇👇消委會剪片Apps測試結果（Android）👇👇

+ 9 + 9 + 9

👇👇消委會剪片Apps測試結果（iOS）👇👇

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👇👇消委會剪片App測試結果功能評價9大分析👇👇

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防毒軟件

受疫情影響，不少學生及打工仔都要留家上課上班，不過網絡保安漏洞多，最好還是安裝網絡安全軟件。坊間的防毒軟件五花百門，應怎樣選擇？

👇👇消委會評測23款Windows＋9款Mac的防毒軟件。當中4款防免費軟件評分不錯，效能媲美貴價付費軟件👇👇

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Mesh Wi-Fi路由器

現在沒 Wi-Fi 比沒有電視更「世界末日」，不過就算已光纖入屋，用家總是難以享受高速上網，串流播放影片時斷斷續續。主因是 Wi-Fi 訊號不良，而 Mesh Wi-Fi 路由器成為流行的增加接入點（Access point）、改善Wi-Fi訊號的工具。但其功能效果又是否如聲稱般理想？

👇👇消委會Mesh Wi-Fi Router 4款評測結果！點圖放大即睇數據傳送、安裝方便度及保安等評分細項！👇👇

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👇👇Mesh Wi-Fi運作原理及優點剖析！點圖放大即睇Mesh Wi-Fi Router點解連接更易+行到邊上到邊+訊號更穩定強大👇👇

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VPN

近年越來越多人關心網絡安全和私隱，使用 VPN 亦成為他們加強網絡安全的方法之一，不過市面上的 VPN 功能眾多，價格差異極大，光是收費和免費 VPN 的選擇都多不勝數。消委會測試 20 款 VPN，發現有免費服務竟比收費更好用。

👇👇消委會比較 20 款 VPN 免費 VPN 勝過部分收費 VPN （次序由評分低至高排列）👇👇

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👇👇消委會建議使用 VPN 5大注意事項👇👇

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👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機 從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

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