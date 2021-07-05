撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-05 17:46

大叔的愛｜ViuTV 早前買下版權，翻拍 BL 喜劇《大叔的愛》香港版本，劇集播出一星期以來廣受好評，其中主角呂爵安（Edan）以及黃德斌的顏藝誇張演技更成全劇焦點，ViuTV 方面就把握宣傳機會，為《大叔的愛》製作了官方 WhatsApp Sticker 貼圖。

《大叔的愛》官方 WhatsApp 貼圖 5 步即裝

可能因為「素材」太多，ViuTV 是次推出的 WhatsApp 表情貼圖多達 26 款，除了有 Edan 飾演的「田田」以及黃德斌飾演的大叔「KK」，男二號 Anson Lo 飾演的「阿牧」都有包含在貼圖包內。

黃德斌飾演的大叔「KK」在劇中少女心爆發，多表情演技突破以往陽剛戲路，反差萌叫劇迷大呼過癮（圖 ViuTV）

而 ViuTV 方面亦相當貼心，今次推出的《大叔的愛》WhatsApp 貼圖包只需要幾步就可以安裝得到，不需要 Fans 們逐個貼圖儲存。

👇👇👇按圖放大看《大叔的愛》WhatsApp 貼圖包安裝步驟👇👇👇

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得 Edan、Anson Lo 未夠喉？NowTV 早前就於官網中免費開放25款獨家MIRROR Sticker，每個成員都至少有兩款不同造型的貼圖，貼圖可下載到WhatsApp、Signal和Telegram，滿足各位鏡粉的需求！即按下面一鍵打包MIRROR貼圖教學，附連結讓你直接下載！

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