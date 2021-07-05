撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-07-05 15:24

今日較早時份流傳了三星「真摺機」Galaxy Z Flip3 的疑似原廠 CAD 機圖，不意外地較晚時份就輪到系列另一注目作 Galaxy Z Fold3 同樣有疑似原廠 CAD 機圖流出。相片中可以看到裝置具備黑、軍綠及幻彩粉紅色款，同時預計手機將採用屏下前鏡主螢幕技術。

這次 Galaxy Z Fold3 疑似官方 CAD 圖由外媒從供應鏈廠方獲得，包括黑、軍綠及幻彩粉紅三種色款與前代處理相異。其中黑色款由 Z Fold2 的電鍍處理似乎改為相對啞光的用色，帶來不一樣機身觀感。

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而除了文首圖片展示的幻彩粉紅色外，軍綠色款 Z Fold3 亦為系列新加入的顏色選擇；三款手機的鉸位跟攝像模組，均用上了與配色相對的塗裝處理，加上圓潤機身線條及大幅收窄的機背三攝像模組，Z Fold3 外觀一體化程度較前代更高。

根據相片可以看到，Z Fold3 保留了機側實體指紋／電源鍵設計，同時機背鉸位開展寬度似乎亦比起前代更幼身。綜合現有資訊，裝置將配備 7.55 吋柔性主屏、6.23 吋機背螢幕，同時主螢幕將對應專屬 S Pen 配件。預計 Z Fold3 將採用高通最新 Snapdragon 888+、及可能提供強化版 Exynos 2100 版本，如無意外其將與 Z Flip3 一起，在八月初的 Galaxy Unpacked Event 發佈。

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