Android 病毒、惡意程式｜Android 系統的開放性雖然高，但其保安系數低卻是人所共知，較早前又有新一批被植入「小丑」惡意程序的 App 被上架至 Google Play Store 之上，用戶不小心處理除了可能被偷個人資料，更可能有金錢損失！

而正當大家以為「小丑」已被消滅，但新一批的被感染 Apps 又被發現在 Android 平台上架了。（2021 年 7 月更新）



19 個 Android Apps 被植入 「小丑」程序、用戶快刪保平安

6 月及 7 月被發現的受感染 Apps，內藏名為「Joker（小丑）」的惡意程序，一旦安裝及開啟，Apps 不單會盜取用戶的聯絡人名單、裝置資料、短訊等個人私隱，更有可能會自行為用戶訂閱一堆昂貴又無用處的月費服務，相當危險。

而新一批被發現的「小丑」Apps 數量比上月更多，多達 11 個，當中包括了訊息閱讀、掃描 Apps，還有不少人都會下載使用的第三方鍵盤，可謂防不勝防。

這些惡意程序不但偷偷盜取資料，更會以訂閱方式明搶用戶金錢，本質就如 DC 漫畫中的反派「小丑」一樣危險（電影《Joker》劇照）

雖然在收到有關通報之後，Google 已經將涉事的 Android Apps 從 Google Play Store 下架，但由於這些 Apps 看上去都是安全且實用的工具 Apps，用戶最好檢查一下自己的手機有否安裝以下個 Apps 的任何一個並即時刪除。

👇👇👇2021 年 6 月 Joker 惡意 Android Apps 清單👇👇👇

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👇👇👇2021 年 7 月 Joker 惡意 Android Apps 清單👇👇👇

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同場加映：保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶



外國網絡保安研究網站Check Point Research最近發現在Google Play商店中有10款應用程式含有惡意軟件，這些軟件聰明地繞過Google應用程式上架前的安全審查，因此連Google都未能及時發現。

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

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同場加映：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4



由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

👇👇50個出賣私隱的App排行【點圖放大】👇👇

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同場加映：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？



消委會最新的報告中，分享了每個電腦用家都關心的內容，比較市面上33款網絡安全軟件（防毒軟件），如較多人認識的 Norton﹑卡巴斯基﹑ESET等，發現部份免費軟件的效能可與收費軟件媲美。消委會同時對 Windows 和 MacOS 系統的網絡安全軟件進行評分，如想加強網絡安全又不想花錢買收費軟件的話，可參考以下評分結果：

👇👇消委會網絡安全軟件2021測試結果（Windows系統） 免費軟件防毒效能媲美收費軟件👇👇

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睇埋Mac OS嘅免費放毒軟件評分同網絡安全貼士？瀏覽全文：消委會｜33款網絡安全軟件評分 免費軟件防毒效能竟可媲美收費？