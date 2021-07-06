撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-07-06 18:42

VPN推薦2021｜早前有傳Google、FaceBook及Twitter或因香港或立反起底法而撤港，雖然最後官方指並無任何計畫撤港，但相信不少人還是「未雨綢繆」，搵定好使好用的VPN確保網絡自由及安全。總合5個熱門VPN服務，為大家格價之餘，更帶來早前消委會為20款VPN評分，最平18蚊就有得用！

不少港人特別關心網絡私隱和安全，利用VPN上網相信是最好的選擇。不過2021年VPN服務選擇何其多，究竟應該揀邊間收費VPN最好？記者就選擇了5間熱門VPN服務供應商（包括NordVPN、Surfshark、ExpressVPN、PIA、ProtonVPN），選擇當中最抵用的收費計畫比較，最平18蚊一個月！另外，還帶來年初消委會為20款收費及免費的VPN評分，好讓大家選擇時當作參考。

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同場加映：消委會年初發布的報告，測試了 20 款收費和免費的 VPN，對近年關心網絡私隱和安全的香港人來說，來得正及時。不同 VPN 服務商所提供的功能眾多，而且一般用家難以分析該服務商提供的 VPN 安全性有多大。

👇👇消委會比較 20 款 VPN 免費 VPN 勝過部分收費 VPN （次序由評分低至高排列）👇👇

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同場加映：$5000元消費券已開始接受登記，不少市民都想用消費券購買電子產品，蒐羅4間電器商的消費券付款方式，市民可以選擇合併數個支付平台，甚或分上下兩期付款，不用擔心消費券不夠錢支付！

👇👇如果想買iPhone等價值較高的數碼產品，原來有方法拆單／合併單／分期付款👇👇

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