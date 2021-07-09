撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-07-09 07:00

Apple TV限時免費電影！Apple TV最近夏日推出優惠，六套電影大作只需$48就可以購入，包括《神奇女俠 1984》(Wonder Woman 1984) 、迪士尼與彼思出品《½ 的魔法》(Onward)，而且連續三個星期，各有一套電影讓Apple用戶免費收看，各位果迷千萬不要錯過。

最近Apple TV 推出日猛片優惠，7月份內限時特價 $48 入手 4K《神奇女俠 1984》、《½ 的魔法》，讓用家可以留在家中享近期熱門好戲。而且由7月9日起，每個星期都會有一套電影免費讓用家租看！記者立刻為大家盤點哪些電影有得免費睇！

Apple TV由7月9日起，每周都有一套電影免費租看。（Apple）

👇👇即睇Apple TV夏天優惠電影，以及每周免費睇的電影名單👇👇

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同場加映：5000蚊消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

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