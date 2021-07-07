撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-07-07 16:53

7月7日是MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）26歲生日，一眾神徒早在上月開始為教主展開生日應援，設置尖沙咀碼頭巨型廣告牌！想同教主打卡講聲「生日快樂」，就要收藏鏡粉應援必備的IG濾鏡。各位鏡粉更可以與姜濤、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）等12位MIRROR成員來個親密互動，甜蜜撒嬌！

Anson Lo（教主）生日早上就現身尖沙咀碼頭打卡，同一眾神徒鋪天蓋地式慶生！（IG@ansonlht）

各位鏡粉如果想表明自己老婆身份，就要珍藏以下23個IG filter啦，同一眾MIRROR成員打卡、視像同唱歌應援！

【Mirror鏡粉應援必備IG濾鏡】（《香港01》美術部製圖）

【濾鏡1】同Anson Lo Facetime（創作者：i.fil.u）

臨瞓之前，想同教主視像電話？無諗到教主竟然想一齊瞓？

Anson Lo：may be sleep together？

【Mirror鏡粉應援必備IG濾鏡】（《香港01》美術部製圖）

【濾鏡2】#StandByYou（創作者：ansonlohongtingfansclub）

教主生日，當然要播生日歌慶祝啦！Happy Birthday To Anson Lo！

👇🏻MIRROR應援鏡粉必備23個IG filter【點圖放大睇】👇🏻

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推介過後，大家又知不知道怎樣找到這些IG濾鏡呢？其實只要3個步驟，就可輕易搜尋特定的特效濾鏡！大家搜尋想要的濾鏡後，記得要保存濾鏡喔！

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以上只是部分IG濾鏡特效 ！想知道更多？請觀看完整全文：30個IG濾鏡 讓你和韓星自拍及視像通話 BLACKPINK/BTS/IU全都有

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