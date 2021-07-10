iOS/iPadOS設備大對決　最強冇懸念　iPhone 12 mini效能竟比它強

撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-07-10 08:00

蘋果流動裝置配合自家晶片，歷年來在硬件表現上獨樹一幟；而今年在 iPad Pro 改用 Mac 級別採用的 Apple Silicon 系列 M1 晶片組後，即使現版本 iPadOS 似乎未能盡用其效能，但不出預期裝置表現仍遠超其他 iOS／iPadOS 產品。

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根據 Antutu 日前公佈的 6 月份 iOS 裝置效能榜，不意外的榜單頭兩名位置，分別由配備 8GB RAM、256GB 儲存的 M1 版本 iPad Pro 12.9，跟配備 8GB RAM、128GB 儲存的 M1 版本 iPad Pro 11 所佔據。其中榜首 iPad Pro 12.9 在《Antutu》測試獲高達 1,084,653 高分、第二位 iPad Pro 11 亦得到 1,021,822 分數，雙雙突破百萬關口同時，更遠超第三名採用 A12Z 仿生晶片 12.9 吋 iPad Pro 4 的 740,453 分數。

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事實上以測試中 8+256 配置的 M1 版本 iPad Pro 12.9 為例，現階段得分並未能充分反映裝置的最佳效能。因為現版本的 iPadOS 只對應最高 5GB RAM 應用，即使比起前代 iPad Pro 頂配 6GB RAM 亦有所不足，遑論現時標配 8GB、頂配高達 16GB 的 M1 版本 iPad Pro。預計在新版本 iPadOS 15 實裝了 Beta 版本的 RAM 上限提升功能後，現時 M1 版 iPad Pro 的表現將再上層樓，更有力成為 MacBook 外的流動生產力工具方案。

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