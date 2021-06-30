撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-30 08:00

如果不是因為疫情，我相信很多果粉不會那麼反感Face ID，也不會如此想念Touch ID。口罩的存在讓原本高效的Face ID變得束手無策，儘管A系列晶片的神經引擎可以通過機主訓練來記住「戴口罩後的你」，但似乎並不理想。鑑於這種情況，蘋果也有了把Touch ID重新再加回來的心思。

而就在近日，據letsgodigital報道，新iPhone有望迎來Touch ID回歸，準確地説應該是屏下Touch ID功能。另外，Face ID依舊會得到保留，兩者互為補充，以便用户選擇或者應對不同的使用場景。

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01 指紋+刷臉，或是「疫情時代」最優解

提及Touch ID，其實也有些年頭了。最早一代可以追溯到iPhone 5s，此後直到iPhone 8 Plus一直都在用，直到iPhone X上才正式取消。

和一些面臨淘汰的技術不同，Touch ID並不是因為技術落後才被取消的。自從iPhone 5s之後，指紋識別產業進入了高速發展期，指紋解鎖速度和體驗也在日益完善和進步，用户對這種簡單高效便捷的操作邏輯也十分認同。

很多老果粉一直對Touch ID念念不忘，這並非什麼情懷使然，而是Touch ID切切實實有其方便快捷的地方。同樣是解鎖方式，Touch ID對於外部環境需求不高，在昏暗環境下也能實現屏幕解鎖。另外，Face ID解鎖更多需要看着屏幕，而支持Touch ID的iPhone可以用拇指刷一下就能解鎖。

但就是這樣一種很有「前途」的技術，在一片融洽的氛圍中，被蘋果按下了「暫停鍵」，從iPhone X開始不再支持，以後歷代機型中，除了二代SE外，都沒有再啓用過。

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究其原因，無外乎在全面屏時代帶來後，蘋果押注了另一條發展路線，即安全性更高的Face ID。然而，這一次蘋果的「3D結構光」並沒有成為新風向，面對全面屏崛起的大勢，Android廠商們沒有完全跟風蘋果，而是繼續在指紋解鎖領域做探索，華為、三星、OV、小米、魅族等廠商開始專注於屏下指紋識別技術，其中vivo還全球首發了屏下指紋識別手機。如今屏下指紋在Android機上早已司空見慣，從旗艦到中低端幾乎實現了全覆蓋，而iPhone的「大劉海」歷經多代卻依舊堅挺，如今卻又傳出Touch ID回歸的傳聞，實在有些唏噓。

當然，這裏沒有要嘲笑蘋果的意思，畢竟蘋果在Face ID上做得也相當不錯，説一句引領了刷臉時代也不為過，如果沒有這次疫情，Face ID挑戰了用户的使用習慣，Touch ID大概率還是要被封存下去，即便會被啓用，也不知道何年何月了。然而，目前來看，抗疫漸成常態化，口罩還要戴很久，所以説iPhone 13系列搭載屏下指紋技術也就不奇怪了。

02 屏下Touch ID回歸，技術不是阻礙

無論是Touch ID還是 Face ID，每一次登場都為用户帶來了不一樣的使用體驗，對於蘋果來説，用户體驗往往比技術本身更值得關注。所以，Touch ID是否會回歸並不是重點，重點在於蘋果會以何種形式將之呈現給用户們。

於蘋果而言，技術顯然不是問題。早在2019年，蘋果就在佈局屏下指紋識別，一份來自2019年的屏下指紋專利顯示，蘋果屏下指紋並不僅僅侷限於屏幕上的某一區域，而是可以通過觸摸屏幕上任何地方的指紋解鎖，蘋果將其技術描述為 「增強型顯示屏下指紋傳感」系統。

在此之前也有消息稱，蘋果似乎有意為新機搭載來自高通的超聲波屏下指紋技術，這一技術目前用到最多的品牌就是三星，其在今年的旗艦三星Galaxy S21系列中還首發了高通第二代3D超聲波指紋識別技術。

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事實上，蘋果一直沒有放棄對指紋解鎖的研發，無論是此前採用側邊指紋解鎖的iPad Air4還是iPhone SE2，都是忠實的「踐行者」。所以技術本身並不會成為太大的阻礙，關鍵在於其安全性和體驗是否同樣能達到蘋果的「嚴苛」要求。

眾所周知，此前蘋果一直對屏下指紋解鎖的安全性「耿耿於懷」，在生物識別安全性上，Face ID一直有着領先優勢，它是真正的3D人臉解鎖，比起普通的紅外圖像掃描，Face ID多了一個人臉深度信息採集。在解鎖手機時，只有在人臉2D紅外圖像和3D深度信息結果都和錄入數據相同才算認證成功，安全性自然更高。所以，儘管這次Face ID的實用性受到了挑戰，逼得蘋果不得不作出取捨，但Face ID依舊會是蘋果最青睞的選擇。

除此之外，在體驗上，屏下指紋可能比較關注識別準確率、速度以及振感體驗，説實話，就準確率和速度而言，我並不認為蘋果能做出遠超Android機的效果，畢竟Android機的體驗已經非常不錯了。現在唯一的優勢可能還在振感上，蘋果對於馬達的調教很有一套，連帶着Touch ID的振感也被果粉們津津樂道了好多年。總之，如果新iPhone會用到屏下Touch ID，振感體驗會是一個值得期待的點。

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03 除了Touch ID，新iPhone還有哪些變化？

每一代蘋果發佈前，都會有各種爆料，其準確度大都八九不離十，一般不會出現太大偏差。此次Touch ID將會回歸的傳聞也一樣，儘管無法證實其一定是真的，但可能性依舊很大。

而除了關於Touch ID的消息外，其他一些爆料內容也很值得關注，比如iPhone13可能更名為「iPhone12S」，原因在於「13」在西方文化中並不是一個很吉利的數字，刻意避開它，選擇用「12S」來代替的幾率還是蠻高的。

除此之外，新iPhone在外觀方面變化應該不會很大，除了此前爆料過的對角線鏡頭模組外，新機的劉海也會更小一些，減少屏幕遮擋，邊框方面則還是會延用iPhone 12系列的設計。

變化最大的地方還是核心、屏幕和影像，處理器常規升級為A15，部分版本或許還將採用LTPO低功耗顯示技術，支持120Hz自適應調節；相機方面則整體升級，根據台媒DigiTimes最新發布的信息，iPhone 13全系列機型均標配傳感器位移式光學圖像防抖功能，而兩款Pro系列的主攝還會升級為6P鏡頭，光圈也會增大，並支持自動對焦，以彌補此前iPhone Pro系列在超廣角和夜景拍攝上的不足。

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最後有話説：

對於消費者而言，Touch ID的回歸，怎麼説也是一件好事。尤其當下全球疫情發展依舊不明朗，多一種解鎖方式，肯定是比單一人臉解鎖要更加便捷和實用。而且越早啓用屏下Touch ID，也利於iPhone儘早擺脱劉海，加快進入真全面屏時代的步伐。不過，不管蘋果採用哪種屏下指紋技術，比起Android機，其起步多少還是晚了一些，可就這樣一種「老掉牙」的技術卻又再次把iPhone送了熱搜，只能説蘋果作為流量大户，果然不是隨便説説的。

總之多説無益，如今下半年已經開始，按照每年蘋果的新品發佈規律來看，新機離我們也着實不遠了，至於新iPhone究竟有着哪些改變，還是等等看吧！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】