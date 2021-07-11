撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-07-11 07:00

奧運Apple Watch國際主題色限定版錶帶開箱，英國、意大利、中國等22個國家主題色錶帶一覽！東京奧運即將來臨，Apple同步推出22個國家主題顏色的Apple Watch錶帶，為支持自己喜歡的國家當然要入手！早前外國已正式推出，立刻看看實物開箱，看看是否合適自己。另外，發現已有一些國家版本錶帶已售罄，想買就要快些出手吧。

其實去屆奧運，Apple都曾經推出過以各國主題色設計的限量版錶帶，不過因為當時只在巴西內售賣，相信甚少人能夠入手。今年奧運版的Apple Watch錶帶，卻在全球推出，就連香港果迷都可以透過網店購買，不過截稿時發現已有一些款式開始缺貨，有興趣入手的果迷快些出手了！

法國、德國及英國款式的限定版錶帶（Apple）

👇👇即睇奧運版Apple Watch錶帶開箱，以及22國家款式一覽！另外哪些款式開始缺貨！👇👇

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同場加映：5000蚊電子消費券派發在即，記者為大家盤點近年Apple最抵買、最值得入手的12件產品，等大家毋須煩惱。

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同場加映：Apple Design Award 2021公布，12款必裝年度iPhone／iPad apps介紹！WWDC21去到尾聲，亦都是年度Apple Design Award 2021設計獎公布時間，合共12款得獎apps包括遊戲、工具及管理健康等，非常實用，值得大家安裝。

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