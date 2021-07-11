華為MatePad 11評測︱鴻蒙OS打破設備界限　提升生產力亦兼顧娛樂

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-07-11 09:00

隨着大四的學生即將邁入職場，迎接人生下個階段；同時也有一批新同學即將開始他們的大學生活。在這個網課和無紙化辦公學習成為主流的時代，無論是踏入校園還是職場，平板電腦都成為了必要購買的設備之一。

搭載全新HarmonyOS 2（鴻蒙系統）的華為MatePad 11吋版本，正是為滿足這兩部分人群而來。為我們帶來了海島藍、冰霜銀和曜石黑三種配色。

以往我們常用「買前生產力，買後愛奇藝（播影片）」來吐槽平板電腦，在工作學習方面不能帶來良好的體驗，最終只能淪為娛樂工具。作為「全都要」的成年人，下面就看看華為MatePad 11能否在【生產力】和【影音娛樂】兩方面同時滿足我們。

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01 產品設計

華為MatePad 11擁有一塊10.95吋屏幕，相比12吋的大尺寸平板要更具便攜性。整機薄至7.25mm，重量約485g，大小就像一本雜誌，能非常輕鬆的放入揹包，即使經常拿在手上往返於教室和宿舍，也不會感到累手。

屏幕方面，華為MatePad 11的屏幕擁有硬件級低藍光+無頻閃雙萊茵認證，對視力更加友好。採用與主流筆記本電腦相同的16：10屏幕比例，在豎屏和橫屏分屏時，都能容納更多內容。

華為本次為了在系統交互、手寫輸入和影音娛樂方面，為用户帶來更好的體驗，首次為平板帶來120Hz超高刷新率，同時這塊屏幕還擁有2.5K高分辨率，能夠實現96%NTSC廣色域。屏幕四邊等寬，僅為7mm，屏佔比高達86%，觀感非常不錯。

多數廠商在設計大尺寸便攜平板時，通常會忽略握持手感。華為MatePad 11在中框處理上很下心思，機身中框採用微弧設計，視覺更加纖薄，握持時也能夠貼合手掌曲線。在機身頂部和底部採用中軸對稱開孔，放置了4個哈曼卡頓調音揚聲器。

來到機身背面，攝像頭模組也同樣貫徹中軸對稱的概念。相信已經有同學注意到，無論是整機中框還是背板，都沒有看到天線斷點和鍵盤連接觸點？因為華為MatePad 11採用了隱藏式天線設計。甚至在機身音量鍵一側，還藏着專為M-Pencil手寫筆充電的磁吸接口。華為MatePad 11的機身設計可以用簡約而不簡單來形容。

02 HarmonyOS 2 賦予平板全新生命力

無論平板、手機還PC，系統都是產品的核心。華為MatePad 11搭載了全新升級的HarmonyOS 2系統，在分佈式軟總線、分佈式數據管理、分佈式安全等分佈式能力上進行了全面升級，在用户所能觸及的系統交互、設備協同、多任務等方面也帶來了諸多改變。

全新的桌面控制中心使操作更加簡便，點擊右側的小三角可進行快捷操作，長按可以直接進入詳情頁。

控制中心（中關村在線授權使用）

全新的卡片化圖標設計 ，輕輕上劃即可快捷實現功能。文件夾可以放大和縮小。桌面還新增了底邊應用欄，可以固定常用App，以及顯示最近打開的應用，提高了切換效率。

卡片化圖標（中關村在線授權使用）

經過全新設計的文件管理器，可根據操作習慣選擇宮格和列表兩種顯示模式，可以像PC一樣創建文件和文件夾桌面快捷方式，以便更快捷的進行訪問。

文件管理器（中關村在線授權使用）

多設備協同：打破設備壁壘

相信有很多朋友都認為平板電腦不過就是個大號手機，按照以往的體驗來說確實如此。我們經常在兩台設備相隔不足10cm的距離，而要依靠QQ、微信等第三方軟件才能互傳內容，這肯定不是2021年產品該有的樣子。

HarmonyOS 2通過系統底層打破了設備間的壁壘，我們此時可以通過【超級終端】將手機畫面直接顯示在平板電腦上。手機中的應用在協同至平板後，支持全屏和橫屏使用。此時我們就可以在平板未安裝應用的時候，全屏觀看手機中的視頻、玩手機中的遊戲。一切都發生的那麼自然、流暢，這才是同生態下產品應該做到的。

投屏，就這？遠不止這麼簡單！它還可以直接將手機相冊、文檔、視頻中的內容，通過拖拽直接移動到華為MatePad 11中，就像手機融入了平板中一樣。

快捷傳輸（中關村在線授權使用）

同屏多任務：如同PC一樣流暢的多任務操作

通常由於平板電腦分屏模式只能顯示至多兩個應用，使得用户獲取訊息的效率相比PC大幅減少。這點在華為MatePad 11上得到了改善，華為MatePad 11可以將最多2個App懸浮在屏幕任意位置，並能隨意改變大小，或將更多App收入屏幕右側的懸浮球中以便快捷開啟。

總計可實現同屏5個窗口同時工作，包含：2個左右分屏App+2個懸浮窗App+1個協同設備（手機），極大的提高了辦公學習效率。

平行視界：同App的分屏玩法

華為的平行視界與通常意義的分屏模式不同，它能將同一應用的不同層級分為兩部分顯示。可以通過點擊屏幕中間頂端的「鎖定按鈕」將App鎖定或解綁。這時我們就可以在看視頻時繼續瀏覽推薦頁，或是解綁後同時觀看兩個視頻。

在淘寶頁面也是如此，通過平行視界功能可以輕鬆實現產品比價。更有如：金山詞霸、百度文庫、高途課堂、作業幫、CCtalk等學習類應用可實現此功能，此時平板就化身成為了我們學習辦公的有利工具。

平行視界-淘寶（中關村在線授權使用）

03 辦公學習的好幫手（M-Pencil手寫筆+智能磁吸鍵盤）

精度更高的手寫筆可以實現手指所不能完成的精準操作，更是學生黨記筆記的不二選擇；而智能磁吸鍵盤則能為職場辦公人士，帶來不同於虛擬鍵盤的流暢打字體驗。我們先來看看M-Penci手寫筆的表現。

第二代M-Pencil採用全新的六稜形一體設計，手感細膩，握感更接近傳統木製鉛筆且更加飽滿，並像實體鉛筆一樣能夠畫出側鋒，在使用中我們還發現了很多實用小技巧。

一筆成型：簡單高效的小技巧

當我們需要快速記筆記時，只需取下M-Pencil在屏幕上輕觸，即可快速進入記事本。想要從當前工具切換到橡皮時也同樣簡單，輕敲兩下M-Pencil即可完成切換。我們還可以在畫簡單圖形後稍加停頓，畫出規則的形狀。畫表格也非常簡單，表格還會根據內容長度自動調節。

全局手寫：更加符合用筆直覺

我們現在可以使用M-Pencil在華為MatePad 11的任意文本框中寫字，並可以通過在文本上劃橫線快速選擇文字；畫波浪線刪除文字；在文字之間畫豎線進行拆分或組合。

全局輸入×快捷操作（中關村在線授權使用）

智能磁吸鍵盤：一秒互聯 高效語音輸入

智能磁吸鍵盤和擁有兩個可調節的角度，與平板連接的磁吸力度非常強，我甚至很難單手把它拆下來。平板+鍵盤重量約為805g，相比主流同尺寸筆記本還是更輕一些的。這款鍵盤的鍵程為1.3mm，打字手感還不錯。它還新增了Fn和幾個功能鍵，讓我們來一起看一下。

在智能磁吸鍵盤的右下角，我們可以看到擁有一枚標記了【設備協同】區域的按鍵，我們此時將手機靠近該區域，手機就自動連接到了華為MatePad 11上。

一碰即連 設備協同（中關村在線授權使用）

長按右下角的這枚【語音】標誌按鍵，即可在使用鍵盤打字間，流暢的使用語音輸入，它還可以識別多種語言，包括普通話、英語、日語等，還支持中英混合輸入。

筆+鍵盤 合作：最大化生產力屬性

M-Pencil手寫筆和智能磁吸鍵盤這兩款配件，都有着不可取代的價值。當它們通力合力時，與華為MatePad 11就組成了更加強大的生產力工具。我們可以通過鍵盤和語音高效的錄入內容，通過手寫筆完成更加精準的繪畫、批註、選擇等操作。

04 一屏多用 解鎖更多玩法

華為MatePad 11不止可以與手機進行設備協同，更能變為PC的無線擴展屏幕，實現跨屏辦公。在與華為筆記本連接後共有【鏡像】、【擴展】和【共享】三種連接方式可以選擇。鏡像模式中能讓華為MatePad 11顯示與筆記本相同的內容，充當起數位板、簽字版的角色，也能在屏幕不夠多的時候，通過鏡像複製屏幕，來分享學習資料。

在擴展模式下，能讓華為MatePad 11變身筆記本等設備的第二塊屏幕，能在你寫論文、作業時，更方面的查閲文檔資料，提升學習效率。進入共享模式能使平板和筆記本共用一套鍵鼠，實現快速拖拽分享文件。

05 影音娛樂

華為MatePad 11在成為一款優秀的生產力工具之於，影音娛樂屬性也必不可少。華為MatePad 11擁有120Hz高刷新率+廣色域屏幕，配合哈曼卡頓調音四揚聲器，在看電影、視頻時的優秀體驗自然不用我多說。最值得一提的是，得益於華為MatePad 11所採用的16:10屏幕比例，在看視頻時相比同類產品的畫面黑邊更小，能更充分的利用屏幕畫面。

遊戲環節，本次通過《王者榮耀》對華為MatePad 11的性能表現進行測試，目前華為MatePad 11已經開通《王者榮耀》90幀白名單，在開啟高清畫質+90Hz極限幀率+超清分辨率的情況下，這顆驍龍865的表現又會如何？

在單局15分鐘的遊戲環節中，華為MatePad 11的這顆驍龍865帶來了持久穩定的性能表現。全程穩定滿幀運行，即使在大規模團戰中也絲毫沒有出現卡頓。華為MatePad 11的性能表現，可以穩穩拿下市面上的大多數主流遊戲。

06 總結

我們都說平板電腦是連接手機和PC的橋樑，以往的產品由於不具備互通性，讓設備間的體驗大打折扣。華為MatePad 11帶來了出色的硬件，並通過HarmonyOS 2打破了設備間的壁壘，將手機、平板、筆記本有機的連接在了一起。

一鍵設備協同，拖拽分享文件，一切都是那麼自然，極大降低了學習成本。手寫筆和鍵盤的加入，豐富了華為MatePad 11的使用場景，補全了以往平板電腦生產力不足的遺憾，為學生黨和辦公群體帶來了更加便捷高效的使用體驗。在豐富了生產力的同時，華為MatePad 11也同樣兼顧影音娛樂屬性，性能表現持久穩定，真正滿足了我們「全都要」的願望。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】