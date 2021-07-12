撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-07-12 10:56

$5000消費券大家登記了沒？最快8月有錢收，不少果迷都已經磨拳刷掌，打算入手Apple不同新產品。今次記者就盤點最近值得大家利用電子消費券購買的Apple產品，除了iPhone或Mac機外，還有不少實用又抵買的產品。另外，記者亦都為大家找來，多個網店Apple產品優惠。

5000蚊電子消費券派發在即，不少人都已經開始考慮究竟如何使用、或購買什麼產品吧。如果大家是果迷，當然優先考慮究竟買什麼Apple產品，記者為大家盤點近年Apple最抵買、最值得入手的12件產品，等大家毋須煩惱。另外，亦都找來多家網店最近Apple產品的優惠，賺上加賺。

👇👇盤點值得用5000蚊消費券購買的12款Apple產品👇👇

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👇👇最近不同網店的Apple產品優惠👇👇

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同場加映：$5000元消費券已開始接受登記，不少市民都想用消費券購買電子產品，不過消費券只有$5000，記者蒐羅4間電器商的消費券付款方式，市民可以選擇合併數個支付平台，甚或分上下兩期付款，不用擔心消費券不夠錢支付！

👇👇如果想買iPhone等價值較高的數碼產品，原來有方法拆單／合併單／分期付款👇👇

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睇全文 👉$5000消費券｜4大電器商拆單／分期攻略 一招夾單買iPhone免補錢

同場加映：$5,000消費券計劃的登記人，必須符合「在港居住」要求，即沒有在2021年6月18日之前，連續24個月不在香港的人士。政府為確認登記人是否符合資格，委聘了承辦商抽查部分登記人的「在港居住」要求。如果收到sms的話，需先確定發訊息電話號碼，是否政府公布的特定電話號碼，如是即需盡快聯絡承辦商，及遞交文件，否則出事...

👇👇消費券會抽查登記人資格 認住這個特定電話防詐騙 遲覆有咩後果？👇👇

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