撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-07-07 17:44

曾經比 Google 更強大的「Facebook 大神」，只要把問題放上 Facebook 就總會有人能提供答案。近日就有一個網民，在「大埔」Facebook 群組開 Post，指朋友的 iPhone 11 跌在吐露港大海之中，希望有人可以幫手拾回。當部份網民都樓主潑冷水時，沒想到樓主的堅持竟帶來奇蹟。

iPhone 跌落海仲有救？

由於iPhone仍有部分資料未Back Up，在無計可拖的情況下，唯有在FB Group求拾回方法，甚至詢問有沒有人識潛水，可以落海找iPhone。在樓主的堅持下，真的搵到識潛水的Group 友幫忙，更自備 Full Gear 落海，想知結果？即放大下圖了解：

👇👇iPhone 11不慎跌落海 FB求救搵潛水員 神人出手撈iPhone👇👇

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資料來源：FaceBook@大埔 TAI PO

跌電話誰都不希望發生，但意外就是意料之外，所以 iPhone 資料的 Back Up 絕不能懶，對不少人來說，iPhone 內的資料比手機本身價值更大，以下將教大家用 Finder 和 iCloud 幫 iPhone 備份。

👇👇如何在沒有iTunes下將iPhone備份於Mac / PC？6步設定教學更教你開啟WiFi無線自動備份【點圖放大睇】👇👇

👇🏻👇🏻 iCloud 備份 用家5大問題逐一解拆【點圖放大】👇🏻👇🏻

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消費券將在 7 月 4 日至 8 月 14 日接受登記，Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

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